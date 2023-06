La centrale de stockage d’énergie de Deux-Acren trop bruyante ? Les riverains sont excédés !

En octobre 2020, la société InnoVent, basée à Templeuve, introduisait une demande de permis unique de classe 2 pour la construction et l’exploitation d’une unité de stockage d’électricité d’une puissance de 50MW au chemin de Mons à Gand à Deux-Acren. Depuis, le permis a été accordé et la plus grande centrale de stockage d’énergie d’Europe est sortie de terre, à l’automne 2022.