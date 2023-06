A Chièvres on pense que le SDT est un outil moderne, mais perfectible

Outil moderne

L’échevin Didier Lebailly (Écolo) s’est chargé de présenter la position du Collège. “Nous partageons le cadre du projet de SDT, ses défis et les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement, et ce, moyennant certaines remarques et interrogations. L’adoption de ce schéma permet à la Wallonie de se doter enfin d’un outil moderne et structurant qui implémente la logique du Stop béton.”

Soulignant l’importance du recours à la notion de centralité, zone d’une entité destinée à devoir accueillir 75 à 80 % des logements d’ici 2050, il précise : “La centralité constitue la pierre angulaire d’une réforme visant à lutter contre l’étalement urbain, u ne tendance néfaste mais bien ancrée qui grignot e les terres agricoles et naturelles, nuit à la protection de l’environnement, dégrade les paysages, favorise l’imperméabilisation des terrains, aggrave les phénomènes de ruissellement et conduit à l’accroissement des besoins de mobilité”.

Pour l’entité chiévroise, le SDT ne définit qu’une seule centralité, à savoir la Ville elle-même. “Nous pourrions toutefois faire le choix de revoir cette proposition en établissement l’une ou l’autre centralité supplémentaire, à Huissignies et Vaudignies par exemple, sachant toutefois que le Collège a décidé d’entendre la population qui s’est exprimée via un sondage afin de préserver le caractère rural de l’entité”.

Un souhait conforté par la volonté du collège communal “de ne pas augmenter globalement la densité de population chièvroise, conscient des limites de nos infrastructures publiques et du budget nécessaire à leur entretien”.

Manquements et incohérences

”Quoi qu’elles fassent, le SDT s’imposera aux communes. Il importe donc qu’elles s’en emparent afin d’en moduler un peu les effets via notamment un Schéma de développement communal (SDC).”

Si le projet convient globalement, l’échevin relève néanmoins des absences voire des incohérences. A ce niveau, il pointe entre autres le développement de la Boucle du Hainaut, repris noir sur blanc et présenté comme essentiel dans le SDT. “Laisser Élia mener son projet comme il l’entend, c’est aller à l’encontre d’autres objectifs prônés par le SDT, comme la protection du cadre de vie des citoyens et la préservation des paysages.”

L’échevin souligne plusieurs manquements. La nécessité de maintenir, voire de renforcer, l’offre de transport en commun, l’importance de la rénovation du bâti existant et de sa modularité, l’emploi de matériaux biosourcés, l’installation et la production d’énergie renouvelable figurent dans les oublis.

Évoquant enfin le dérèglement climatique, Didier Lebailly s’insurge, au nom des Verts cette fois, contre le point relatif au développement aéroportuaire de Liège et Charleroi. “C’est peut-être bon pour l’économie, mais c’est surtout une catastrophe en terme de production de gaz à effet de serre. L’accroissement des transports en avion est en incohérence totale avec le reste du plan. À l’heure où il faudrait oser la décroissance ou, à tout le moins, faire preuve de sobriété, certains prônent le contraire.”

Un avis que ne partagent pas le PS et le MR. Claude Demarez (MR) estime d’une part que le SDT est le fruit d’un consensus entre les trois partis du gouvernement, dont les Verts, et de l’autre, que la croissance économique est nécessaire. “On ne bâtit pas un paradis social sur un désert économique. L’économie, le social et l’environnement sont les trois piliers du développement durable.”

Malgré ces divergences de vue, majorité et opposition émettent, à l’instar de la Commission communale de l’aménagement du territoire, un avis favorable, mais circonstancié, qui reprendra l’ensemble des observations émise par la CCATM, dont celle relative à la révision du Plan de secteur.