Sous pression immobilière, Ellezelles souhaite durcir sa stratégie urbanistique

”Certains investisseurs considèrent nos villages comme un terrain de jeu, un eldorado, une machine à faire de l’argent”, indique Alexandre Boitte, le bourgmestre d’Ellezelles. “D’autres préfèrent acheter une seconde résidence pas loin, dans le même pays, dans un cadre magnifique. Ces comportements se traduisent par une augmentation des prix du logement et par un remplacement de l’habitat par des infrastructures touristiques ou des secondes résidences.”

La commune ne s’oppose pas au tourisme, loin de là : “Les touristes sont évidemment les bienvenus à Ellezelles. I ls contribuent à la notoriété de notre région et participent à l’économie locale. Néanmoins, nous voulons un tourisme durable et respectueux de la population. Ellezelles n’est pas un village abandonné, “open bar” pour les investisseurs. C’est un territoire où les gens vivent, travaillent, font société. Chez nous, les habitants participent à la vie villageoise, vont voir le commerçant local et pour beaucoup, s’investissent dans l’associatif.”

Les autorités craignent que le village devienne une reproduction de “Durbuy ou Torremolinos”, où le tourisme règne en maître au détriment des locaux. “Il est tentant pour certains acteurs économiques de faire jouer la concurrence en poussant le prix de l’immobilier au plus fort”, ajoute Alexandre Boitte. “Mais la valeur d’une maison, son histoire, ses moments passés à y vivre en famille ne se quantifie pas en euros. Dans une économie libérale, on ne peut pas s’opposer à l’échange et à la vente de biens. Par contre, nous voulons tout mettre en œuvre pour permettre un développement intelligent du tourisme et permettre aux gens d’ici de continuer à y habiter.”

”Un tourisme intégré”

La commune a décidé d’agir, et pour ce faire, elle a notamment décidé d’analyser les demandes de permis d’urbanisme avec davantage d’attention.

Ces derniers mois, quatre demandes de permis pour la création de gîtes à grande capacité (au moins 20 personnes) ont été introduites à Ellezelles et Lahamaide. “Il s’agit de projet de nouvelles constructions ou bien de rénovation d’anciennes fermes ou habitations en zone d’habitat à caractère rural “, ajoute François Otten, l’échevin de l’Urbanisme. “Les riverains sont inquiets des nuisances potentielles que ces infrastructures pourraient générer : bruit trafic, parking sauvage… Les projets d’hébergement ne doivent pas se faire un détriment de l’habitat ou de l’agriculture. Ce type de projet diminue l’offre de logement et fait augmenter les prix : les investisseurs ont parfois beaucoup d’argent, mais pas les personnes qui cherchent un logement pour leur famille. Les investisseurs doivent savoir que ce type de demande ne sera désormais plus bien accueilli par le Collège. “

La commune est également souvent contactée par des personnes qui sont intéressées par la construction de logements originaux, tels que des chalets, des “tiny house”, des bulles ou encore des cabanes perchées. “Concernant ces demandes, le Collège est strict : notre commune n’est pas un parc d’attractions. Nous adopterons donc une attitude très réservée sur les projets d’hébergements touristiques atypiques.”

Par contre, un nombre important de demandes concerne des transformations de parties d’habitations ou des constructions d’annexes pour des petits gîtes (moins de 6 personnes). “Souvent le demandeur réside sur place et peut dès lors exercer un contrôle sur ce qu’il se passe sur son bien. Si la philosophie du projet s’intègre avec celle du village, alors nous pourrions accepter la demande.” La commune souhaite en effet “intégrer le tourisme au cadre de vie des gens des villages”. “Les projets immobiliers qui ne prendraient pas en compte la vie du village ne nous conviendront pas. Le soin de notre cadre de vie ne peut être assuré que si les propriétaires sensibilisent leurs locataires à l’économie locale notamment. Nous prévoyons d’ailleurs des rencontres avec les demandeurs, afin de leur expliquer notre dynamique.”

Sécurité et fiscalité renforcées

Le Collège promet aussi d’être intransigeant sur les attestations de sécurité-incendie pour “garantir aux touristes un logement aux normes de sécurité actuelles”. “Il y aura une procédure à suivre en fonction de la capacité du logement.”

Enfin, afin d’encore mieux encadrer cette évolution, le Collège travaille sur la fiscalité, soit par l’application d’une taxe sur les secondes résidences (600 €), soit par une taxe de séjour pour les infrastructures touristiques. “Actuellement, un forfait annuel par lit de 20 € est mis en place pour 118 habitations de l’entité. La réflexion se poursuit pour trouver le système le plus adéquat et le plus juste.” Cette taxe concerne à ce jour 250 lits (300 à terme), pour 6 000 habitants à l’année dans la commune.