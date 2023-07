Le Conseil d’État vient de suspendre, avec exécution immédiate, l’arrêté pris le 14 juin 2023 par le bourgmestre de la commune d’Estaimpuis qui n’autorisait la pratique du padel uniquement du lundi au samedi de 10h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 13 h. Cette mesure avait été prise par Daniel Senesael suite aux nombreuses plaintes des riverains quant aux nuisances sonores.

De nature à compromettre sa viabilité

Dans son arrêt, le Conseil d’État considère que les conditions de l’extrême urgence du recours introduit par le gérant de l’Estaim Padel Club sont réunies.

"Il n’est pas contestable que l’équilibre financier de l’Estaim Padel Club dépend de la fréquentation des terrains de padel, qui constitue sa seule source de rentrées financières, précise l’arrêt du Conseil d’État. Le taux d’occupation des terrains est, de loin, le plus élevé les soirs de semaine après 17 h 30 et les dimanches matin de 9h à midi, et dans une moindre mesure, les vendredis soir, samedis matin, samedis soir et dimanches soir ; l’acte attaqué interdit donc la pratique du padel à des heures de haute affluence. L’exécution de l’arrêté litigieux impose ainsi une importante restriction de l’activité de la partie requérante, avec pour conséquence vraisemblable une baisse conséquente de son chiffre d’affaires de nature à compromettre sa viabilité."

Une violation du principe général d’audition préalable

Le gérant de l’Estaim Padel Club dénonçait également la violation du principe général d’audition préalable, des droits de la défense, des principes de bonne administration, dont le devoir de prudence et de minutie. Il a fait valoir qu’il n’avait pas été convoqué, ni auditionné préalablement à l’adoption de l’acte attaqué et qu’il ne lui avait pas été permis d’accéder au dossier sur la base duquel l’arrêté a été pris.

"L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective, relève le Conseil d’État dans son arrêt. En l’espèce, l’interdiction d’exploiter les terrains de padel à des heures de forte affluence, un peu plus de deux ans après la partie adverse a consenti à la partie requérante un bail emphytéotique en vue de la construction de ces terrains et moins de deux ans après l’obtention du permis d’urbanisme pour ce faire, constitue une mesure grave, non punitive, imposant le respect du principe d’audition préalable."