LaSemo 2023 : un premier jour avec notamment Selah Sue et Johnny Cadillac (vidéo)

Passé l’entrée du parc d’Enghien, la musique appelle les festivaliers au rassemblement. Que ce soit dans les allées, les dix quartiers aux quatre coins de la plaine ou encore sur la Scène du Château et de la Tour, le rythme change avec un même enthousiasme communicatif.

Pour vous donner une image, c’est comme une grande famille qui se retrouve dans une énorme guinguette.

Selah Sue n’était pas “Alone”

Parmi les artistes programmés : Élia Rose, Fatoumata Diawara, Odezenne et aussi Selah Sue. Vêtue tout d’abord d’un kimono léopard, la chanteuse à la voix soul a souligné plusieurs fois “l’énergie du public”.

Sur la scène du Château, elle a présenté les nouveaux titres de son album “Persona” avec notamment “Kingdom”, “All the way down” ou “When it alls fall down”. L’artiste a également interprété son tube “Alone”.

”Johnny, Johnny, Johnny”

Après le concert de Selah Sue, les adultes se sont dirigés vers le Troquet. Un endroit dit-on interdit au moins de 18 ans où il sent bon la chanson française avec une bonne dose de second degré.

”Quoi ma gueule, qu’est-ce qu’elle a ma gueule ?”. Johnny Cadillac a déjà commencé son concert. Caché entre les arbres, le sosie belge du rocker Johnny Hallyday est illuminé par des spots mauves sur une petite scène. “Âgé de 73 ans, je prends ma retraite en fin d’année. Il faut que je me repose”, confie-t-il. Pourtant, micro en main, l’artiste n’a pas l’air fatigué, tout comme les festivaliers pressés contre les barrières. Des “Johnny” sont scandés à tout va. “Je suis déjà venu une première fois et quand on m’a rappelé, j’ai dit oui, parce que c’est une ambiance particulière et tout le monde est sympa, regardez (rires)”.

Nous n’avons pas pu nous empêcher de lui demander une démonstration du fameux Houraken. Il y a plusieurs années, une vidéo de Johnny Cadillac expliquant quelques techniques de combat avait fait le tour d’Internet.

À retrouver ce samedi : la tête d’affiche Ben Harper, Cali, Balthazar, Henri Dès,…