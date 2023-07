Un espace d’accueil pour la communauté LGBTQIAP + à Ath

Au début de l’année 2022, Infor Jeunes Ath a réalisé un sondage questionnant la représentation de la communauté LGBTQIAP + dans la région. Lancé sur les réseaux sociaux et dans quelques écoles de la zone d’action, le questionnaire a permis de récolter plus de 340 réponses de jeunes entre 12 et 26 ans, majoritairement originaires de la région athoise. “À travers ce sondage, nous avons pu mettre en évidence plusieurs constats, et notamment le besoin de rompre la solitude, ainsi que le besoin d’information et d’éducation à une vie sexuelle et affective plus inclusive, respectueuse, neutre et sans jugement”, indique Infor Jeunes Ath.