E janvier dernier, nous vous présentions un projet d’écopâturage développé par le service Environnement de la Ville de Tournai sur un espace de 3 500 mètres carrés répartis sur deux sites séparés par le bois des naissances de la fondation Famawiwi, soit le long du chemin de halage du côté de l’Escaut d’une part, et à proximité de l’ancienne maison du peuple de Chercq d’autre part.

Le but est de lutter contre le développement intempestif de la renouée du Japon, aussi appelée la peste verte, en permettant aux animaux de manger les jeunes pousses dès qu’elles commencent à sortir de terre, dans le but d’épuiser les plantes avant qu’elles n’envahissent le terrain. Une précaution qui ne s’avère sans doute pas dénuée d’intérêt si l’on sait que, dans de bonnes conditions, ces dernières peuvent croître de 10 cm par jour et qu’elles sont susceptibles de culminer jusqu’à 3 mètres de hauteur en condamnant ainsi les plantes indigènes.

Diverses races devraient se partager l’espace

Sur le terrain, l’on pourrait penser que ce projet est aujourd’hui à l’abandon car la plante invasive couvre désormais l’ensemble de l’espace et camoufle en grande partie les clôtures (toujours bien présentes pourtant) autour du site concerné. On se souviendra que ces dernières avaient été vandalisées peu de temps après leurs installations au début de l’année et qu’il avait fallu procéder à des réparations.

Au milieu, il y a l’enclos susceptible d’accueillir chèvres et moutons au prochain printemps (au plus tard). ©EdA

Ce n’est toutefois pas cela qui explique pourquoi le site n’est toujours pas occupé par des bovidés comme annoncé.

En effet, des chèvres de Lorraine ou des fossés, mieux adaptées pour évoluer (et brouter) sur des terrains en pente que d’autres races, ainsi que des moutons de nature rustique, comme des Soay ou des Roux d’Ardennes, devaient investir le terrain. Mais ce projet ne verra en réalité le jour qu’à l’issue d’un marché public permettant de sélectionner l’éleveur susceptible de superviser le cheptel.

”Ce qui, nous a précisé le bourgmestre de Tournai, devrait être réglé au plus tard pour le prochain printemps (2024), sachant que les animaux ne pouvaient de toute façon pas intervenir durant l’hiver.”

D’ici là, il faudra sans doute faire usage d’une bonne dose d’huile de coude pour venir à bout des plantes qui, elles, ne se sont pas gênées pour investir le site…