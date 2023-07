LaSemo 2023 : ambiance phénoménale et reggae avec Cali et Ben Harper

Dans les recoins, il y a des spectacles. Par exemple, “Cochon Cochon” avec Laurent Dauvillée et celui surnommé Jean Jean. Il ne faut pas être physionomiste pour le reconnaître ! Du haut de ses deux mètres, le comédien est également le présentateur des concerts du LaSemo.

"Cochon Cochon", présenté à l’entrée du parc, était à partir de six ans. De nombreux enfants ont assisté au spectacle. ©D.M.

À la ludothèque ou au Pays des Merveilles, des rangées de poussettes sont alignées. Les familles sont installées sur l’herbe, les enfants courent à tout-va.

Cali fait confiance aux festivaliers

Côté musique, il y a aussi du beau monde avec notamment Balthazar ou Henri Dès, le chanteur incontournable des petits bouts.

Cali, lui, marque par sa simplicité et son franc parlé… Tout ce qu’on peut aimer chez un artiste. “Je suis belge”, crie-t-il à la foule qui chante plusieurs de ces titres : “Elle m’a dit” ou encore “C’est quand le bonheur”. Après avoir invité tous les photographes et journalistes sur scène, le chanteur, qui sera ce dimanche aux côtés d’Indochine, va à la rencontre du public à de nombreuses reprises sans aucun accroc. Il se jette de la scène “en totale confiance”, confie-t-il.

Cali a assuré une heure de concert sur la scène de la Tour. ©D.M.

Après ce concert phénoménal, les festivaliers rejoignent la scène du Château où les attend la tête d’affiche du jour, Ben Harper. Si l’interview ne fut pas possible avec le Californien, celui-ci a tout de même fait planer une belle ambiance mêlée de blues, folk et reggae. Il a remercié l’accueil accordé tant par les bénévoles que le public. Certains d’ailleurs avaient roulé de nombreux kilomètres pour assister à son concert. Cela faisait plusieurs années qu’il n’était plus venu en Belgique.

Cela faisait longtemps que Ben Harper n’avait plus foulé la scène belge. ©D.M.

Ce dimanche, la programmation s’annonce pétillante avec Typh Barrow, Jain ou encore Pierre de Maere