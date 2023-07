Pour rappel, la bibliothèque communale est fermée au public depuis le mois d’avril dernier. Durant cette fermeture exceptionnelle, l’équipe a pu, d’une part, effectuer le travail de ré-encodage de son catalogue et des fiches de lectrices et lecteurs dans le nouveau logiciel Decalog, commun à toutes les bibliothèques du Hainaut ; et, d’autre part, préparer le déménagement vers l’ancienne Justice de Paix.

Un budget (trop) serré ?

L’installation de la bibliothèque dans ce bâtiment, situé un peu plus bas dans la rue d’Hérinnes, requiert au préalable quelques travaux de rénovation, pour un budget estimé à 75.000 €.

Florine Pary-Mille (MR) se montre dubitative quant à ce montant : “Est-ce qu’il sera vraiment suffisant pour réaménager tout le bâtiment ou est-ce qu’il s’agira d’effectuer des travaux de première nécessité ? À l’heure actuelle, 75.000€, avec les prix qui ont franchement grimpé, je ne crois pas que ce soit suffisant.”

Pascal Hillewaert (Écolo), échevin en charge des bâtiments communaux, se veut rassurant. “Le bâtiment était dans un très bon état, il avait été rénové il n’y a pas si longtemps, du temps de la justice de paix.” Il ajoute : “On fait des travaux d’aménagement pour pouvoir accueillir la bibliothèque dans de bonnes conditions. Il n’y a pas de très gros travaux et ceux-ci sont réalisés en grande partie par nos ouvriers, ce qui nous permet de penser qu’on restera dans ce budget.”

À quand la réouverture ?

Se faisant le porte-voix des “Enghiennois amateurs de lecture”, Lydie-Béa Stuyck (Ensemble Enghien) s’enquiert de la date de réouverture de la bibliothèque. En l’absence de l’échevine en charge de la Lecture publique (qui arrivera quelques minutes plus tard), Olivier Saint-Amand répond : “J’ai entendu M. le directeur général dire qu’il voulait absolument que tout soit terminé pour le 1er septembre 2023, pour qu’on puisse rouvrir à cette date. Ce n’est pas un souhait des politiques que nous sommes, mais une volonté, une détermination de l’administration à pouvoir rouvrir le 1er septembre.”

”Est-ce qu’on pourrait dire une promesse ?” lance, l’air de plaisanter, François Declercq (Écolo). Présent en qualité de secrétaire du CC, Thomas Guery, directeur de la bibliothèque, confirme : “C’est notre objectif, et étant que ce sont nos ouvriers qui réalisent les travaux, on a plus de maîtrise sur le chantier, le délai est tenable.” À suivre…