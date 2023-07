”Me soigner est devenu une source de stress” pour l’Athois Alain Degor

L’homme a un suivi médical important à l’hôpital CHwapi de Tournai, où il rencontre régulièrement les spécialistes qui l’accompagnent. Pour s’y rendre, Alain Degor fait appel à un service de la mutualité socialiste Solidaris. “La Centrale de services à domicile (CSD) propose plusieurs services, et notamment celui du transport. Je fais appel à eux depuis plusieurs années, mais j’ai malheureusement eu quelques mauvaises surprises.” En effet, Alain Degor raconte qu’il a été opéré à la fin du mois de janvier, et qu’il s’est encore heurté à quelques obstacles. “Pour me rendre à Tournai, je n’ai pas eu de problème. Par contre, la CSD n’a pas su me raccompagner car elle n’avait plus de place. Je suis revenu en ambulance : cela m’a coûté 215 €, remboursés en partie. Si on ne fait pas la demande plus de trois semaines à l’avance, on n’est jamais certain de pouvoir être transporté. Ça m’embête, parce que l’on n’a pas toujours rendez-vous trois semaines à l’avance, surtout lorsque l’on tombe malade… “Cet épisode n’est pas isolé, selon Alain Degor. “J’ai souvent des rendez-vous prévus après 15 h, mais après cette heure-là, le service n’a plus qu’un chauffeur pour toute la zone. Plusieurs fois, on m’a dit que l’on pouvait me conduire, mais pas venir me rechercher. J’ai récemment dû annuler un rendez-vous à la dernière minute à cause de ça. C’est désolant, parce qu’avoir un rendez-vous chez un spécialiste est compliqué aujourd’hui, alors ça m’embête de devoir annuler à la dernière minute. “

Faire appel à d’autres sociétés ?

L’Athois s’est renseigné auprès de sociétés indépendantes de transport, mais les tarifs demandés sont trop importants. “Pour couvrir mes déplacements, je devrais compter entre 200 et 300 € par mois. Je n’ai pas envie de dépenser mon argent comme ça.” Il s’est également tourné vers d’autres services, mais aucun n’a pu satisfaire sa demande.

L’homme aimerait que la CSD étende ses horaires, au moins jusque 18 h. “Je ne demande pas qu’ils soient disponibles du matin au soir, mais au moins jusqu’en fin d’après-midi. Me faire soigner est devenu une source de stress, car on peut me dire à la dernière minute que l’on ne pourra pas venir me rechercher. “