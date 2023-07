CPAS de Silly : “Ainsi fond le fonds de réserves !”

Difficultés prévisibles et prévues

Antoine Rasneur poursuit son commentaire. “Un tel résultat était prévu depuis au moins 2020. Tout a explosé en 2021 et 2022 : d’abord, les indexations salariales, ensuite, le CPAS a eu un déficit au niveau des cotisations de sécurité sociale : il n’y a pas de neutralité budgétaire de la réforme des points APE pour les aides sanitaires, ménagères et sociales ; et puis, nous n’avons pas pu répercuter l’impact énergétique de nos logements à loyer modéré sur les locataires. Enfin, les demandes d’aide financière (hors RIS) sont passées de 260 à 350.”

Augmenter la dotation ?

”Il faudra adapter la dotation communale aux besoins du CPAS : en 2018, le total des dépenses ordinaires était de 1,9 million avec une dotation de 670.000€ (35 %) ; en 2022, la somme est de 2,77 millions avec 696.000€ de dotation communale (25 %) ; en 2023, on est à… 22 %… Le fonds de réserve ne pourra pas garantir éternellement l’équilibre budgétaire.”

Le compte est voté à l’unanimité comme ce fut le cas au conseil du CPAS.

La première modification budgétaire annonce une augmentation des recettes et des dépenses avec un résultat à l’équilibre de 3.257.000 €, “grâce à 109.000€ puisés dans le fonds de réserves” précise le président du CPAS.

”On a notamment budgété 140.000€, presque trois temps plein d’aide familiale. On annonce une perte de 30.000€ dans l’accueil des réfugiés ukrainiens, car le remboursement fédéral de leur RIS a diminué.”

Laurent Courtois (Écolo) exprime un commentaire. “Pour comprendre l’urgence de la situation expliquée lors du compte, quel est le montant du fonds de réserves ?” Antoine Rasneur : “Le 31 décembre 2022, il était de 212.995€.”

Au cœur du budget

Ingrid Roucloux (Écolo) synthétise la situation : “Comme tu l’as dit, nous devons essayer à la fois de gérer les deniers publics et de maintenir les services sociaux.” Elle aborde aussi le souci de l’absentéisme.

Courageux, Antoine Rasneur enchaîne : “Soyons clairs : depuis 2017, le statut des aides familiales est passé d’“ouvrier” à celui d’employé avec l’obligation pour le CPAS de garantir le salaire pendant les 30 premiers jours d’absence. En plus, une absence doit être remplacée par l’engagement rémunéré d’une autre personne. Et si les absences se répètent sans jamais dépasser un mois, le salaire reste chaque fois garanti. Ainsi, si, pour l’ensemble du service, on arrive à des absences cumulées de plus d’un an (justifiées, bien sûr, le problème n’est pas là)… et bien cela fait une perte de plus de 50.000 €. En 2021, on a compté plus de 14 % d’absentéisme.”

Audrey Trenteseaux (PS), prévisible : “Tes propos sont déplacés !” Antoine Rasneur : “Tu n’es pas dans la réalité ; tu méconnais ou ne veux pas connaître ce type de difficultés strictement budgétaires !”

Des pistes ?

Le président suggère : “Pour réduire les dépenses, on peut réduire les services ; les services sociaux, c’est non. D’autres services ? Il faut renforcer les synergies entre Commune et CPAS, y compris entre le personnel : à partir de l’étude précise des services, u n employé communal pourrait aider un collègue du CPAS et inversement. Qui connaît les deux, sait que c’est faisable !

Audrey Trenteseaux : “ça n’arrangera rien !”

La réflexion est engagée !