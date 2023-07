La Ville d’Enghien remettra un avis nuancé sur le SDT

Il a été soumis à enquête publique du 30 mai au 14 juillet (https ://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/amenagement/sdt).

Une réunion un peu extraordinaire du conseil communal d’Enghien s’est tenue ce jeudi pour définir l’avis à remettre sur le projet de schéma de SDT déposé par la Région.

Après une présentation par Francis De Hertog (En Mouvement), échevin en charge de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme, des objectifs et des finalités du projet de SDT ainsi que des mesures concrètes proposées pour Enghien et de l’avis préparé par collège, le conseil communal a pu se prononcer sur cet avis avant de passer au (double) vote.

Pour l’opposition, c’est oui, mais. non !

S’il dit partager en grande partie les constats de la majorité, Marc Vanderstichelen (Ensemble Enghien) a néanmoins émis des réserves quant au projet même de SDT, tant sur la forme, regrettant notamment que le conseil communal doive remettre un avis avant même la fin de l’enquête publique, que sur le fond, désapprouvant notamment “la pression sur le centre ancien qui ajoute de la congestion et aggrave les problèmes structurels actuels”, la non inscription de la préservation du patrimoine dans les objectifs du SDT ou encore la non-compensation des propriétaires de terrains dévalués parce que ne se trouvant pas dans une centralité définie par le SDT. Et de conclure : “Nous souhaitons aller un pas plus loin que la majorité et ajouter un point dans la conclusion de l’avis pour rejeter le SDT en l’état actuel. “

La majorité prône les vertus de la nuance

”Se prononcer sur le SDT, c’est très bien” a répondu le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo), qui a néanmoins tenu à clarifier l’approche du collège : “nous voulons surtout être constructifs et transmettre au ministre un avis qui comporte toute une série de considérations et de propositions pour améliorer le projet de SDT. Il s’agit de vous prononcer sur cet avis, quitte à y ajouter certains éléments”.

”Au niveau du collège, nous ne voulons pas trancher, nous voulons donner un avis nuancé, comme l’ont fait plusieurs communes. C’est, à notre sens, la façon la plus intelligente de travailler”, a renchéri Francis De Hertog.

La voie de la conciliation

Face aux réticences de l’opposition, qui s’est retranchée derrière l’avis défavorable de la CCAT, la majorité s’est montrée “conciliante” et a proposé aux conseillers de procéder à deux votes pour se prononcer séparément sur l’avis proposé par le collège et sur le SDT.

In fine, le conseil a approuvé l’avis tel que proposé par le collège ainsi que le SDT malgré 5 voix contre et 3 abstentions.

