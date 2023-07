Un bâtiment adapté aux besoins de l’Institut Saint-François d’Ath

Ce projet intervient dans le cadre du plan de relance et de résilience en Belgique (PRR), dont l’objectif est “d’atténuer les conséquences du COVID-19 et d’accélérer la transition vers une Europe plus verte”. 60 % du montant des travaux seront subsidiés par l’Europe, après un appel à projet lancé voilà près de deux ans par la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de rénover des locaux scolaires.

L’enquête publique organisée dans le cadre de la procédure d’instruction de cette demande s’est clôturée ce jeudi.

Réfectoire, salle de sport et classes

L’Institut Saint-François dispose sur son site d’un pavillon totalement obsolète datant des années 1950, hébergeant une salle polyvalente et un réfectoire. Sa structure légère préfabriquée (sur un seul niveau) rend le bâtiment particulièrement énergivore. Il sera donc démoli, tout comme la maison située dans son prolongement, qui a été rachetée voilà quelques années par l’ASBL. Celle-ci, qui hébergeait un atelier de maintenance et une conciergerie ne répondait plus non plus aux normes énergétiques actuelles ; elle était en outre inadaptée aux besoins de l’école.

Un bâtiment flambant neuf sera construit en lieu et place de ces deux structures. Il sera constitué au rez-de-chaussée d’une cuisine, d’un réfectoire, d’une salle des professeurs, et d’un bloc sanitaire. Au premier étage on y retrouvera deux classes, des vestiaires et une salle de gym, et enfin au deuxième étage (sur une aile), on y retrouvera deux classes “nursing”.

La disposition du projet telle que prévue sur le site permettra un accès indépendant depuis la rue de l’Industrie.

Un hall d’entrée traversant permettra les accès tant pour les élèves, que pour d’autres organisations en dehors des périodes d’ouverture de l’école. Un parking à vélo sera en outre aménagé entre le bâtiment existant et le nouveau.

”Au top énergétiquement”

L’objectif du projet est de réaliser un bâtiment fonctionnel, au top énergétiquement, et le plus polyvalent possible pour les besoins de l’école.

Les eaux pluviales seront récoltées puis dirigées vers un ensemble de citernes situées dans la cour de récréation. Les eaux des toitures seront dirigées vers une citerne de récupération, afin d’alimenter les nouveaux sanitaires.

En façade du bâtiment, les trottoirs seront élargis et une rampe pour PMR sera installée. Le projet est pensé de manière à ce qu’il s’intègre dans le paysage voisin.

Une zone de détente

Le petit parc au milieu de la cour, actuellement inaccessible, sera réaménagé de manière à offrir une zone de détente aux étudiants, avec la création d’espaces de rencontre. La vue vers la Tour Burbant sera mise en valeur, grâce à une implantation judicieuse de la végétation : les essences des plantations ont été minutieusement sélectionnées. Au centre, trônera la statue de la Vierge, actuellement cachée par la végétation.