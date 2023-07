Les élus divisés sur le vote du Schéma de Développement Territorial à Estaimpuis : "garder notre ruralité"

À Estaimpuis, majorité et opposition ne partagent pas le même avis sur le Schéma de Développement Territorial. "C’est un document indigeste et difficilement accessible. L’enquête publique qui a pris fin le 14 juillet témoigne d’un certain mépris", explique Patrick Vantomme (Écolo). Jusque-là, toute l’assemblée semble d’accord. "Vous manifestez une volonté de laisser le champ libre aux promoteurs immobiliers. Il n’y a pas non plus d’assurance de travailler sur les zones inondables. C’est non pour Écolo."