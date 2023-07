L’idée de ce concours est partie d’un constat : les écoles ont un coût énergétique aggravé par la crise et la hausse des prix. En parallèle des programmes de subsides de rénovation énergétique (UREBA), une sensibilisation active des occupants semblait être une bonne piste à explorer pour influencer les chiffres de consommation.

Animations et expériences amusantes

L’idée d’un concours inter-écoles a suscité l’intérêt des directeurs et directrices. Les écoliers allaient bénéficier d’animations tandis que les tableaux de consommation en électricité, gaz/mazout et eau allaient être suivis de près.

Des animations ont été faites chaque mois sur les différents thèmes liés à l’énergie : chauffage, électricité, éclairage, ventilation, eau… Adaptées à l’âge des enfants, elles étaient composées de quelques notions théoriques, d’expériences simples et d’exemples concrets (transmission de la chaleur, calcul de l’électricité consommée pour l’éclairage de la classe, volume d’eau gaspillé lors d’une fuite, etc.).

Les élèves avaient ensuite pour mission de remplir l’album de l’énergie de leur école et d’y consigner leurs réflexions et actions. Dans chaque école, un album est ainsi passé de classe en classe afin que les élèves puissent s’exprimer sur le sujet et imaginer des actions pour leur école.

Des résultats encourageants

Les albums ont été examinés par un jury, sous l’angle des actions mises en œuvre et de la créativité.

La période de consommation de début octobre à fin avril a été définie. Les efforts des jeunes ont permis d’aboutir à de substantielles économies d’énergie : Les douze écoles sont arrivées à diminuer leur consommation d’électricité ; jusqu’à -63 % pour les plus économes.

Huit écoles ont baissé leur consommation d’eau. Sept écoles ont diminué leur consommation pour le chauffage

Chaque école méritant d’être encouragée, la Ville d’Ath a prévu des lots dont les élèves pourront directement profiter : un jeu d’extérieur pour chaque école.

Et ensuite ?

La sensibilisation du public scolaire a besoin d’être poursuivie afin de maintenir la motivation et les efforts des enfants. Cette expérience avait l’ambition de toucher toutes les tranches d’âge dans chaque école. À l’avenir un programme plus ciblé sur une école ou une tranche d’âge pourrait être envisagé. Les équipes éducatives et le service Énergie communal envisagent déjà des pistes pour l’année scolaire 2023-2024…