Le club d’athlétisme de Lessines aura-t-il un jour sa piste ?

”Notre club existe depuis 1970 “, indique Anja Leliveld, membre du comité. “Nous avons pu bénéficier des infrastructures sportives du stade des Camomilles à Deux-Acren jusqu’en 2018, où nous avons dû déménager vers le site de la Gaminerie. Ce stade est utilisé trois fois par semaine, par les 76 athlètes que compte notre club, tous âgés de 5 à 12 ans. Nous nous entraînons dans des conditions compliquées : l’état de la piste est déplorable. Il y a un problème au niveau du système de drainage : quand il pleut, nous avons les pieds dans l’eau. En hiver, cela représente un réel danger pour les coureurs, et nous devons donc réduire notre fréquence d’entraînement. La luminosité est aussi catastrophique : l’hiver, nos jeunes courent avec une lampe frontale, les pieds dans l’eau. Autant dire qu’ils ont beaucoup de mérite. “

Le club a présenté sa demande de pistes synthétiques aux mandataires ; un projet dont le montant avoisine les 1 328 000 € HTVA et qui pourrait être subsidié à 60 %. “Ce projet existe depuis 2016, mais il n’a jamais vraiment évolué”,

ajoute la présidente. “En 2016, le Conseil communal approuvait l’aménagement de terrains synthétiques. Le projet est revenu en réunion publique en 2017, 2018, et en 2020, date à laquelle le Conseil a décidé de céder le marché à la Régie communale autonome pour le sport lessinois. La question a été une nouvelle fois évoquée en 2021, mais depuis, plus rien. Les intentions sont là, mais le dossier est au point mort et l’état de la piste ne cesse de se détériorer. “

Un projet concret

Le projet de rénovation tel que présenté ce jeudi par le club prévoit l’aménagement de six couloirs en ligne droite et quatre au niveau des virages. “Deux aires de lancer pour le poids, ainsi que deux aires de sauts en longueur et en hauteur sont également prévues sur le site. Un système de drainage et de récupération des eaux de pluies a été imaginé. L’on prévoit également l’aménagement de deux vestiaires collectifs, un vestiaire pour les arbitres, un bureau, un local technique, un espace de rangement et une cafétéria. Une clôture plus sécurisée sera installée, ce qui, nous l’espérons, limitera les actes de vandalisme sur le site. Le site comprendra en outre un accès pour les PMR. Le bâtiment sera écologique, afin qu’il réponde aux dernières normes imposées par Infrasports. “Le projet pourrait être subsidié à au moins 50 % : il sera prochainement soumis à Infrasports. “Ces subsides peuvent augmenter de 5 % si des partenariats sont mis en place avec des associations ou des écoles, ce qui est déjà le cas. 5 % supplémentaires pourraient être attribués si l’aspect mobilité est pris en considération.”

Le club, qui compte plusieurs champions parmi ses athlètes, regrette que ceux-ci le quittent au profit d’autres clubs où ils bénéficient d’infrastructures correctes. “C’est frustrant pour nous de voir nos bons éléments nous quitter par manque d’équipement.”

Aussi pour les écoles

La piste, telle qu’elle est actuellement, est aussi utilisée par cinq établissements scolaires lessinois, ce qui représente 409 élèves par semaine, de septembre à octobre et 414 élèves par semaine de mars à juin. “Seuls cinq établissements scolaires s’y rendent actuellement, alors que Lessines compte douze écoles. Ces chiffres pourraient augmenter à 3 080 élèves par semaine. Une infrastructure rénovée permettrait également l’organisation d’activités sportives et ludiques pour tous, mais également des stages multisports” Ces infrastructures pourraient en outre profiter à d’autres clubs sportifs, comme “Je cours pour ma forme” ou d’autres qui ont besoin d’espace pour s’entraîner.

”Un problème de coexistence”

Philippe Hocepied (Écolo) a soulevé un “problème d’existence” entre la piste et le festival “Roots&Roses” organisé chaque année sur le site par le Centre culturel René Magritte. “Je me demande si à l’avenir, ce problème va continuer d’exister et si vous avez envisagé un autre site pour créer cette piste d’athlétisme”, a interrogé le conseiller Écolo. “Aussi, Vous comptez construire des vestiaires : ce serait intéressant de rénover le bâtiment de l’IPAM et le remettre aux normes plutôt que d’en construire un autre.”

L’échevin des Sports, Éric Mollet (PS) indique que “si le projet de piste arrive à terme, le Roots devra déménager, car ce ne sera plus possible de passer avec des camions sur la piste.”.

Aussi, l’on sait que l’opinion des uns et des autres diverge concernant la création de vestiaires. Infrasports souhaiterait une nouvelle infrastructure, tandis que les élus favoriseraient la rénovation du bâtiment de l’IPAM où se trouvent actuellement les vestiaires. “Infrasport estimait que les vestiaires de l’IPAM se trouvaient trop loin de la piste : je trouvais ça fort pour des coureurs. “

Enfin, André Masure (Soci@libre) sollicite le rapatriement du dossier devant le Conseil communal. “Il a été transféré vers la régie, donc le Conseil n’a plus rien à dire. Si vous voulez que ce dossier évolue, vous devez demander son rapatriement au Conseil communal.”