Trop mal en point, Tiamo (Irchonwelz) a dû être euthanasié : “Il restera à jamais gravé dans nos coeurs”

Ils ont même alerté la police ; mais comme le propriétaire n’était pas chez lui lors du passage de la police, les agents n’ont malheureusement pas insisté et le chien n’a jamais été confisqué à son propriétaire. Pour des raisons que nous ignorons, ce chien est resté seul sans être nourri pendant quinze jours. Heureusement que des voisins lui donnaient quelques croquettes et un peu d’eau”, dit-on au refuge de l’ASBL.

Le chien a reçu beaucoup d’affection de la part des bénévoles du refuge, mais il était trop tard... ©com

”Mais ce chien était tellement affaibli qu’il peinait à se déplacer. Il urinait du sang depuis plusieurs semaines. Les voisins avaient demandé au propriétaire de l’emmener chez un vétérinaire. En vain.”

”Nous voulons lui rendre justice”

La pauvre bête, de race American Staffordshire Terrier âgée d’une dizaine d’années, a finalement dû être euthanasiée. Et ça a déchiré de cœur des membres du refuge. “Le jour de son arrivée, Tiamo s’est montré être un véritable battant. Il a eu la force de se lever pour se promener dans notre jardin, manger une tartine en tête à tête avec l’une de nos bénévoles (il ne voulait rien manger d’autre), dormir dans les bras de nos bénévoles. Malheureusement, cela n’aura duré que quelques heures. On pensait donc le soigner et le remettre sur pattes. Mais d’après le vétérinaire, il ne fallait plus le laisser souffrir plus longtemps. Tiamo a connu quelques dernières heures de tendresse au long de sa vie de misère avant sa piqûre définitive”.

Le chien a dû être euthanasié. ©

Le vétérinaire a confirmé le très mauvais état de santé du chien et son extrême état de faiblesse : infestation massive de puces, anémie sévère, parasites internes et externes, état de cachexie, urines remplies de sang, etc. “Tiamo souffre depuis plusieurs mois d’un cancer de la vessie avec extension probable au testicule, à la prostate ainsi qu’à la moelle osseuse. L’état de Tiamo étant catastrophique, la décision a été prise avec les responsables du refuge de l’euthanasier”, confirme le vétérinaire dans un rapport.

L’ASBL Opale – Refuge des Collines a demandé à un avocat d’engager en son nom une procédure de constitution de partie civile. “Tiamo restera à jamais gravé dans nos cœurs. Nous voulons lui rendre justice. Il mérite que son histoire soit racontée et que son bourreau ne détienne plus jamais le moindre animal.”