La route de Frasnes en sens unique à Lessines : c’est définitif !

Cette mesure provisoire arrive à expiration à la fin du mois : le point est revenu autour de la table du Conseil communal récemment.

Le bourgmestre Pascal De Handschutter a confié avoir rencontré les ingénieurs du SPW (à qui appartient ce tronçon) voilà quelque temps. “Ceux-ci m’ont confié qu’ils souhaitaient rétrocéder ce tronçon à la Ville de Lessines, au même titre que le tronçon compris entre le rond-point de l’Étoile et de contournement de la chaussée de Renaix,”, explique le bourgmestre. “En échange, eux feraient leur route nationale venant de Flobecq vers Takeda et pour cela, ils souhaitent que nous leur cédions une partie du chemin de Papignies. Ce qui signifie que leur route nationale irait de Flobecq jusque Ghislenghien, sans passer par le rond-point de l’Étoile. Moi je ne suis pas opposé à cet échange, mais il faudrait quand même qu’ils mettent d’abord la route qu’ils veulent nous céder en bon état. On ne va pas accepter du brol. “

En effet, l’état de la route concernée est déplorable : c’est d’ailleurs l’une des raisons qui a poussé la mise en sens unique de ce tronçon. “Le revêtement en béton est détérioré et certaines dalles sont affaissées “, ajoute le bourgmestre.

Vu la satisfaction de certains riverains concernant la mise en sens unique de ce tronçon, le Conseil communal a récemment approuvé à l’unanimité la pérennisation de cette mesure et ce, de manière définitive. Il charge le service mobilité de la Ville à inviter le SPW à prendre un arrêté ministériel qui lui sera soumis lors d’un prochain Conseil.

Une contre-pétition ?

Une pétition ayant reçu 269 signatures (jeudi) tourne actuellement sur les réseaux sociaux (et en direct) pour annuler la mise en sens unique de la route de Frasnes. Les initiateurs de la pétition regrettent les détours imposés par cette mesure.

”À l’heure actuelle, les personnes sont obligées de parfois faire plus de 3 km de détour par trajet pour faire leur déplacement”, peut-on lire dans la pétition. “Est-ce là une mesure économique et écologique comme le prônent actuellement nos gouvernants ? Et ceci aux frais des contribuables alors que d’autres mesures peuvent être prises afin d’éviter le passage des camions, et ce, à moindres frais.”

”Comme tout le monde le sait, cette mesure a été prise car le tronçon de la nouvelle route (N56) ne se fait pas et ne se fera probablement pas, et qu’il faut se venger du Ministre Henry”, peut-on encore lire. “Ceci est probablement plus important que de soigner tous les citoyens de l’entité. Aussi, nous pensons qu’il est temps que les autres contribuables se rassemblent afin de soutenir principalement les habitants de la chaussée de Renaix et du bout de la route de Frasnes. “

Le point sera sans doute une nouvelle fois évoqué lors du prochain Conseil communal.