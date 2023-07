Un livre datant de 1553 retrouvé à la bibliothèque d’Ath

Cela fait plusieurs étés que l’inventaire se poursuit. Un travail de longue haleine qui, s’il ne sera probablement pas achevé cette année, a toutefois porté ses fruits.

Une trouvaille rare

Dernièrement, une belle découverte est venue récompenser les efforts des bibliothécaires. Il s’agit d’un ouvrage de 1553 rédigé en latin et évoquant les règnes de différents empereurs romains, mérovingiens ou carolingiens au travers de la “numismatique”, l’étude des médailles et des monnaies. Cette discipline, souvent négligée, s’avère très utile en archéologie et en histoire antique. Autrement dit, la bibliothèque d’Ath abritait sans le savoir un petit trésor dans ses réserves.

Sébastien Morancé ne cache d’ailleurs pas sa fierté. “Un livre édité avant 1945 est déjà réputé comme précieux. Donc a fortiori, 1553… c’est assez unique.” Cependant, le bibliothécaire en chef ne croit pas en l’existence d’un filon au sein du fonds. “Dans la province du Hainaut, nous sommes une des seules bibliothèques à avoir un fonds ancien”, précise-t-il. “Nous en avons déjà exploré la moitié et je ne pense pas que l’on pourra trouver plus ancien que ça. Les ouvrages les plus vieux ont été transférés aux archives de la Ville aux environs de 1945.”

Cela dit, il en faut davantage pour démotiver l’équipe de la bibliothèque. Récemment, ils ont également mis la main sur une partition manuscrite du Grand Gouyasse, véritable hymne de la Ducasse d’Ath. En attendant, peut-être, d’autres trouvailles.