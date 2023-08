Tracés par Émeline Gervais, responsable du Syndicat d’initiatives et Antoine Rasneur, échevin du Tourisme, le circuit de 26,3 km et la boucle familiale de 11,5 km sont classés “slow/doux”, sans difficulté particulière.

La boucle

Au départ de la gare, le circuit se déploie à Bassilly pour emprunter le nouveau Pré-RAVeL (enfin terminé) avant de regagner Silly via la rue de la Wastine ; les cyclistes prendront ensuite la rue du Marais pour remonter vers Mauvinage et Gondregnies par la rue du Loup. De là, ils gagneront le château de Fouleng pour la halte de ravitaillement.

La 2e partie de la boucle traversera Thoricourt par le Château et la Ferme de la Tourette avant de couper la N57 et emprunter le chemin des Ronds vers Saint-Marcoult ; les amis d’Adrien Joveneau traverseront le bois vers la rue du Brunfaut avant de reprendre le chemin de l’expo “Silly Silence” (notre article d’hier) et atteindre Saint-Marcoult via le seul vrai raidillon de la journée. De ce hameau du “MaquiStory”, ils descendront vers la gare en longeant le village de Labliau.

À l’arrière du tandem d’Adrien Joveneau, prendra place la comédienne Natacha Amal, qui participera au festival “Théâtre au Vert” à Thoricourt avec son spectacle “Ce soir, on s’fait l’Amal”.

Le programme

9 h 30 : À la gare, ouverture du village ; animations gratuites ; petit-déjeuner et t-shirt offerts aux 800 premiers participants. 10h : Ouverture des stands des exposants et accompagnement musical de “Sunset Streetband”. 11h : ouverture des food trucks. 13h : Départ 14h15 : Halte ravitaillement au château de Fouleng ; dégustations “Slow Food” en présence du “Titje’s Band” et de la Géante “La Divine”, du nom de la bière locale. 15h45 : Retour de la balade. 16h15 : concert gratuit de Pep’s. 16h45 : concert de” Back to disco”.

En pratique : Le samedi 5 août 2023, de 12h à 18h, le circuit sera placé en sens unique dans le sens de la balade pour garantir la sécurité des utilisateurs des voiries ; certaines voiries seront également totalement fermées à la circulation. Les restrictions seront levées progressivement.

À la gare, la partie (côté pont) du parking sera interdite d’accès entre le jeudi 3 août à 7h et le dimanche 6 août à 20h., Les horaires de bus seront également modifiés.

Le parc à conteneurs du Chemin Dugnolle sera fermé le 5 août toute la journée.

Infos : Emeline Gervais (SIS) : 068.33.16.06 – www. Silly.be