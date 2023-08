Baptiste, 13 ans, veut étudier les sciences afin de faire des recherches sur sa propre maladie génétique

La joie des enfants, le répit des parents

La fondation DUX sait à quel point la maladie est handicapante pour l’enfant, mais est aussi contraignante pour l’entourage. Inviter les familles, c’était donc permettre un répit pour ces papas, ces mamans, ces frères, ces sœurs… "C’est en faisant simplement des recherches sur Google, en tapant “Maladie FSH” pour facio-scapulo-humérale, que j’ai trouvé l’association en France. Rien en Belgique hormis l’une ou l’autre info de la part du Téléthon belge. Partir là-bas a fait du bien aux enfants, mais cela a aussi donné un peu de répit aux parents. Ce fut l’occasion de lâcher prise en laissant nos enfants encadrés par des bénévoles, mais aussi en échangeant. J’y ai croisé de belles personnes: les responsables de l’association, les ambassadrices Chloé, Lena et Lise aussi touchées et les parents, dont une famille tournaisienne d’ailleurs." Une association dans un festival, c’est aussi l’occasion de gagner en visibilité afin de récolter des fonds pour la recherche. "Elles se font en Hollande d’après ce que je sais. Pour le moment, c’est incurable. On ne sait pas comment la maladie se comporte, ce n’est jamais pareil d’une personne à l’autre… On peut juste soulager par des massages ou un bon bain par exemple. Il a fallu aménager la salle de bains avec une poignée et un siège pour ses douches."

Cette pause dans la vie de Charlotte, de Baptiste, mais aussi de son petit frère Andrea âgé de 7 ans et en bonne santé est d’autant plus précieuse que la maladie implique qu‘une chaise roulante s’est invitée depuis juin dans le quotidien… "Baptiste a longtemps joué au basket, jusqu’à l’année dernière, mais il a les muscles qui fatiguent de plus en plus par les petits gestes du quotidien, il ne sait plus couper sa viande par exemple. Il marche encore, il peut faire de petits voyages dans la maison…", continue Mme Barze qui témoigne pour faire connaître l’existence de la maladie, mais aussi de la fondation. Pour que des parents qui se poseraient des questions sans trouver de réponses face à l’abysse belge ne connaissent pas son désarroi…

Ce 8 janvier 2021…

Bien qu’ayant 13 printemps, le diagnostic n’a pu être posé que très récemment: "On a commencé à se poser des questions à partir de ses 2 ans et demi. Il a été suivi à Tournai par deux médecins qui ont dit qu’il n’avait rien. Pour la paralysie faciale, on nous a dit de faire de la chirurgie ! Puis, il y a eu la faiblesse dans les jambes… C’est en 2020, l’année du Covid, en le voyant constamment à la maison, qu’on a trouvé que ses omoplates sortaient fortement, que son sternum rentrait et qu’il était extrêmement maigre. À l’hôpital de Mouscron, là, ils ont estimé qu’avoir deux problèmes neuromusculaires différents était quand même inquiétant. Une pédiatre a fait des recherches et nous a permis d’obtenir un premier rendez-vous à Bruxelles. Rapidement après une première visite en septembre et octobre 2020, chez un neurologue et un généticien, ce n’est que le 8 janvier 2021 que nous avons su de quoi Baptiste souffrait…"

Continuer sa scolarité avec un handicap n’est pas chose aisée. Là aussi, c’est le parcours du combattant, explique Charlotte qui se dit cependant soutenue dans sa propre ville: "Les écoles mouscronnoises ne sont pas aptes à accueillir des enfants en chaise roulante, mais c’est plutôt général. La plus proche vraiment adaptée est à Chièvres, mais je ne souhaite pas qu’il aille vivre dans un internat. La solution est venue de Saint-Henri, à Mouscron, qui se montre conciliante. Baptiste va y passer en 2e secondaire. L’école l’autorise à utiliser l’ascenseur du nouveau bâtiment et à traverser la cour des grands tandis que la section métallurgie va lui fabriquer une rampe pour faciliter ses déplacements dans l’enceinte avec sa chaise roulante qu’on vient d’obtenir de la mutuelle. Elle est manuelle, mais on va devoir la motoriser, il est trop dépendant des gens. Plus tard, Baptiste voudrait faire des recherches sur sa maladie et il aimerait donc étudier les sciences."

Il veut étudier les sciences pour faire des recherches sur sa propre maladie

