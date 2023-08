Hout’Stock : un festival de musique gratuit à Houtaing

Depuis, l’événement connaît un vrai succès et accueille chaque année beaucoup de passionnés. “Il faut reconnaître que le festival est organisé dans un très beau cadre”, ajoute Thomas Olivier, le nouveau président. En effet, l’événement prend place au cœur du magnifique parc du château de la Berlière. “Cet événement a en outre su conserver son ADN au fil des ans”, ajoute le président. “Nous proposons un festival gratuit, ouvert à tous, dans le but d’ouvrir la culture au plus grand nombre. Le Hout’Stock se veut familial, dans une ambiance conviviale. Nous voulons conserver cette philosophie.”

Des nouveautés

Cette année, le Hout’Stock festival accueillera dix groupes de musique, les vendredi 11 (dès 17 h 30) et samedi 12 août (dès 11 h 30). Si habituellement, les organisateurs et leur dizaine de bénévoles accueillent essentiellement des groupes de “cover”, ils ont décidé de s’ouvrir cette année à d’autres franges musicales. “La programmation musicale est particulièrement recherchée et pointue, avec pour cette édition plusieurs groupes professionnels de cover “, ajoute Thomas. “Mais une fois n’est pas coutume, nous avons eu envie de laisser la place à des groupes, certains régionaux, qui composent leur propre musique. C’est une manière de leur offrir un peu plus de visibilité et de l’expérience sur une scène professionnelle. “Le fil conducteur de cette programmation musicale restera majoritairement le rock, mais pas uniquement. “Il y en aura vraiment pour tous les goûts et tous les publics : en famille ou entre amis. “

Programme de cette édition

Le Hout’Stock festival ouvre ses portes, le vendredi à 17 h 30. Ce soir-là, quatre groupes se succéderont : Toaster BB, The Cranberries by Salvation, Indochine by Black City et Iggy Pop by Ziggy Pop.

Samedi, l’événement débutera à 11 h 30 avec Jean-Jacques and The Bernards. Viendront ensuite Lo2La, Iron Maiden by Allience, Mingawash, Red Hot Chilly Peppers by Otherside et Muse by Muse Nation.

Le samedi, la traditionnelle Hout’Stock Road, – la 7e balade de véhicules ancêtres – prendra le départ d’une longue promenade. Les véhicules seront exposés sur le site de la Berlière dès 11 h. “En 2022, nous avions accueilli plus de 130 véhicules anciens. C’était un beau succès.” Les inscriptions pour la balade sont ouvertes, mais les organisateurs accueilleront également les véhicules le jour de l’événement, samedi.

Un bar et une petite restauration sont prévus durant tout le festival, qui rappelons-le, est totalement gratuit.

Infos : 0497647642 ; entrée par la rue de la Madeleine uniquement (FC Houtaing).