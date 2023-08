Des toilettes publiques à côté de l’église Saint-Julien, à Ath

Les vespasiennes actuelles sont évidemment insuffisantes (réservées uniquement à la gent masculine) et elles sont aussi la source de nuisances olfactives, comme près de l’église Saint-Julien. “Il n’y a plus d’eau et, avec les fortes chaleurs que nous avons eues, il n’est pas très agréable de passer dans les parages” notait Esther Ingabire en 2018. “Et je ne vous parle pas des effluves que doivent subir certains exposants au marché du jeudi… Quand la Ville va-t-elle y remettre de l’eau ?”

Trois ans plus tard, le dossier était donc déposé sur la table du conseil communal, avec le projet de deux infrastructures : l’une à l’Esplanade et l’autre à proximité de l’église Saint-Julien.

”La présence de toilettes publiques peut se révéler primordiale dans le cadre de la gestion d’un centre-ville, pour l’ensemble de la population mais aussi pour les usagers divers, que l’on soit en période de festivités ou pas” indiquait le collège communal, en 2021.

”Les sites ont été choisis en fonction de leur situation au centre-ville ; le but n’est pas d’y porter atteinte” précisait Christophe Degand, échevin en charge de la salubrité publique.

Déjà à l’Esplanade

Les travaux d’installation d’une première infrastructure ont été entamés sur l’Esplanade, voilà quelques mois. Des riverains ont d’ailleurs réagi, en regard de la situation (près du petit parc, à l’arrière des propriétés de la rue Isidore Hoton). “Le projet de toilettes publiques aurait dû se juxtaposer aux constructions en corten, pour des raisons esthétiques et sécuritaires voire même en jonction avec le bâtiment devant le kiosque de l’esplanade” avançait notamment un riverain, tout en déplorant l’organisation d’une enquête publique alors que les travaux avaient déjà commencé.

Aujourd’hui, telle enquête est également organisée pour le “module” prévu près de l’église Saint-Julien (mais les travaux n’ont pas commencé, cette fois). “Il s’agit d’une implantation centrale par rapport au centre historique ancien et aux différents points forts touristiques de notre ville” lit-on dans le dossier actuellement accessible dans le cadre de l’enquête publique, en lien avec la demande de permis d’urbanisme.

”Il s’agira d’un édicule sanitaire qui sera recouvert d’un habillage en panneau de type trespa de teinte gris clair. Cet habillage a été sélectionné suite à une visite sur site avec des agents de l’AWAP.”

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 30 août.