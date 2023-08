Comment se faire rincer de 300 € par le SPF Économie

On précisera que c’était bien la première prime mazout sollicitée par Jules. Dans les semaines qui ont suivi la demande via la plateforme numérique prévue pour ça, Jules n’a pas reçu de réponse. Il ne s’en est pas inquiété puisqu’il avait entendu dire qu’il y avait un certain retard. Il suffisait d’attendre.