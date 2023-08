Lessines : L’art des Cayoteux, la taille du porphyre, à l’honneur

Transmission de l’histoire

”Au départ, tout se faisait à la pelle et il n’y avait pas de concasseur, on faisait tout à la main”. Avec les années, les carrières de Lessines ont pris de l’ampleur. “En 1900, il y avait 5000 ouvriers ici. Il y avait un café toutes les deux maisons. Les gens venaient même de Gand pour travailler de 6h du matin à 6h du soir. Ils avaient une petite pause de dix minutes de temps en temps et une pause d’une demi-heure à midi, mais sinon c’était sans arrêt le travail. À part pour les rompeurs qui avaient une heure et demi de moins à travailler.”

”Tailler le porphyre est un art”, conclut-il avant de prendre la pause pour la photo de groupe entouré des amis Cayoteux qui se prêtent au jeu pour transmettre l’histoire en refaisant les gestes d’antan.

Une fête intergénérationnelle

Dans le cadre de la 47e édition des fêtes d’El cayoteu 1900, l’ASBL poursuit sa volonté d’offrir des festivités 100 % gratuites afin de permettre à toutes les générations de venir s’amuser et profiter d’une ambiance festive, amicale et réconfortante, à l’image des organisateurs bénévoles.

Les festivités se poursuivent ces prochains jours avec la fête foraine qui s’étend sur la chaussée G. Richet et les nombreuses animations proposées au Théâtre de Verdure.

Ce jeudi 17 août à 19h, l’ASCOM organise un “apéro chic” animé par Dj Joël P.

Vendredi à partir de 17h30, les Vaillantes ollignoises seront présentes avant la “summer party”.

Samedi 19 août, la soirée débutera à 18h avec en concert le “cover” de Barry White, puis celui de Johnny Halliday et enfin, à partir de 22h, Dj Kesh.

Ce dimanche 20 août dès 11h, un concert apéritif avec la fanfare d’Ollignies annoncera la “grande bouffe” du Cayoteu (à 12h) afin de prendre des forces pour le cortège des géants qui débutera à 14h. Le rondeau final se tiendra à 18h au Théâtre de Verdure où la soirée se poursuivra avec le groupe Avü (french pop), Monsieur Michel et le tirage de la tombola.