Ducasse d’Ath : Le cheval Bayard a 75 ans et une bière à son effigie

Le cheval Bayard est sans doute le géant le plus impressionnant de la Ducasse : du haut de ses 6.3 mètres et ses 632 kg (poids auquel il faut ajouter celui des quatre fils Aymon !), Bayard a séduit les foules ; à tel point qu’il est devenu aujourd’hui l’un des géants les plus attendus du cortège.

Une édition anniversaire

Bayard fête son 75e anniversaire. Cette année a donc une saveur particulière pour la Royale Alliance Athoise, qui a voulu marquer le coup en créant une bière en l’honneur du géant.

”Nous étions initialement partis sur la création d’un verre collector “, confie Véronique Bronchard, la présidente de la Royale Alliance Athoise. “Puis, de fil en aiguille, nous avons poussé l’idée jusqu’à la création d’une bière. Nous avons pris l’habitude de vendre des objets relatifs à Bayard lors du cortège du 4e dimanche d’août : nous voulions proposer quelque chose de nouveau, du jamais vu à l’occasion de cette année spéciale. “

La bière, appelée la “Bayard 75”, ainsi que son verre, ont été récemment présentés à la population lors d’un gala. Ceux-ci ont naturellement fait beaucoup d’émules. “La Bayard 75 a été brassée à la Brasserie de Brunehaut”, poursuit Véronique Bronchard. “Nous avons fait le choix d’une bière légère, afin qu’elle soit facile à boire. Nous voulions en outre qu’elle soit blonde, comme la crinière du cheval. “

Le verre collector, au logo du géant, est aussi prévu pour “accompagner les Athois sur leurs belles tables de Ducasse “.

Les deux objets sont déjà en vente au prix de 33€ pour 6 bières de 75 cl (ou 60€ pour 12) et 6€ par verre (ou 30€ pour 6). Un coffret contenant deux bouteilles et un verre est également mis en vente au prix de 18€.

Le nouveau breuvage pourra également être dégusté le jour du cortège au local des porteurs, à savoir au bar l’Estaminet.

Pour plus d’informations : Cheval Bayard Ath – officiel sur Facebook.