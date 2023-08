Ducasse d’Ath : David est prêt à terrasser Goliath !

Du haut de ses 8 ans (presque 9 !), Antoine Quittelier tentera une nouvelle fois de terrasser Goliath, lors du combat, ce samedi de Ducasse. L’an dernier, le jeune garçon n’a pas tremblé face au géant. C’est au terme d’un Bonimée parfaitement récité qu’il a lancé la balle, pile dans l’œil du géant. “J’étais plus stressé que lui”, confie son papa, Laurent Quittelier. “L’an dernier, c’était beaucoup de stress parce que c’était la première fois. Je savais évidemment comment cela allait se passer parce que je suis porteur de Monsieur Goliath depuis 2010, mais quand c’est notre enfant, ce n’est pas la même chose. “Antoine Quittelier s’entraîne depuis plusieurs jours pour réitérer son exploit cette année. “Je m’entraîne à lancer la balle dans une boîte, mais aussi au hangar, directement dans le géant, depuis plusieurs jours. Parfois la balle rentre, parfois pas. C’est pour moi la partie la plus compliquée du combat. Le Bonimée, je le connais déjà par cœur depuis l’an dernier, donc cela ne m’inquiète pas. J’espère par contre réussir à faire entrer la balle, car souvent les bergers réussissent une année et ratent l’autre.”