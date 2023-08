Bruno Lefebvre, dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Je suis plutôt serein parce que je pense qu’on a pris toutes mesures adéquates pour que tout se passe dans les meilleures conditions ; je pense que la Ville a réalisé un travail assez magnifique pour qu’elle soit accueillante, qu’elle soit propre, que tout soit bien taillé et que tout soit parfait. Je vois dans les Athois depuis quelques jours qu’on est vraiment dans le mouvement de la Ducasse ; tout a l’air de bien se profiler. J’ai commencé dimanche par la répétition de Bayard, laquelle s’est très bien passée ; il y a eu beaucoup d’émotion et je suis passé à l’académie quasiment tous les soirs ; et j’ai vu que ça se passait très bien et que les Athois rentraient bien dans la Ducasse.

Ce sera une ducasse qui n’est plus reconnue à l’Unesco. Ça change quelque chose pour vous, pour la Ville ?

J’ai un avis arrêté sur le sujet qui ne fera sans doute pas l’unanimité, mais j’ai été très blessé d’avoir été expulsé de l’Unesco alors qu’on essayait de trouver des solutions. Tant que je serai là, on ne retournera pas à l’Unesco. C’est très clair. On a vraiment essayé d’avancer en respectant chaque partie, en respectant aussi la population.

Notre objectif, c’était clairement de pas imposer les choses, mais de sensibiliser la population au fait que le personnage pouvait choquer. Tout en l’amenant à essayer d’apporter des solutions justement pour qu’il devienne acceptable pour tout le monde. Et donc vraiment, on a bossé ; on avait des accords d’ailleurs avec l’Unesco pour nous laisser encore un an de délai ; et donc voilà, j’ai été très blessé, et donc tant que je serai là, on n’y retournera pas.

Certains ont déploré le manque de soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles…

Oui, j’ai entendu. Après, c’est difficile. Je ne sais pas si vous avez vu le débat, moi je l’ai vu dans son entièreté. Je pense qu’à un moment donné, on était tellement pointé du doigt sur l’aspect dit “négrophobe” de l’événement que je vois mal un État dire “non, c’est pas grave, laissez tomber”. Tous les pays africains, s’étaient coalisés malgré les accords diplomatiques et donc ça aurait donné aussi une autre image de la Belgique si elle avait voulu faire semblant qu’il ne se passait rien. Donc, moi, je n’en veux pas à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense que la diplomatie au sein de l’Unesco a mal fonctionné parce qu’il y avait des accords.

Vous n’en tenez pas rigueur à la ministre de la Culture, Bénédicte Linard ?

Non, je n’en veux pas à la ministre Linard. Je pense que ses premières réactions ont été des réactions de méconnaissance de notre population parce que si elle avait connu la population athoise, elle se serait évidemment rendu compte d’emblée qu’il n’y avait aucune démarche raciste dans notre folklore et que la population athoise n’est évidemment pas raciste.

Je reste convaincu d’une chose : si les personnes qui sont aujourd’hui mal à l’aise par rapport à notre personnage, étaient venues de manière sympathique, en nous disant que le personnage n’est quand même pas très cool, on a le sentiment qu’il nous fait passer pour des esclaves, pour des moins que rien, je pense qu’on aurait eu une perception beaucoup plus positive de la part de la population qui se serait dit “bah tiens oui, peut-être qu’il faut qu’on fasse quelque chose”.

Mais se faire attaquer comme on s’est fait attaquer d’emblée en nous disant “vous n’êtes que des gros racistes, qu’est-ce que c’est que ce personnage négrophobe, c’est scandaleux”, c’était le meilleur moyen pour freiner les changements. Parce que finalement, tout le monde se dit “mais qu’est-ce que c’est ?”,“qu’est-ce qui se passe ?”,“pourquoi on nous attaque ?”,“pourquoi est-ce qu’on est aussi virulent à notre égard ?” Et donc voilà, je pense vraiment que c’est une erreur qu’ils ont commise parce qu’aujourd’hui on se rend bien compte que la population est sensibilisée à la question et qu’on n’est pas opposé à respecter les autres.

Le changement est en route.

La commission citoyenne a marqué sa volonté de changement, elle a marqué sa volonté d’évolution. Les premiers changements sont déjà perceptibles ; le sauvage a retrouvé son nom de diable et va devenir de plus en plus un personnage fantastique. Je pense que nous sommes sur la bonne voie.

Quel est votre moment préféré de la Ducasse ?

Le moment que je préfère vraiment, c’est le moment où je prends le petit David dans les bras juste après le combat. Il ne faut jamais filmer mes yeux à ce moment-là, parce que c’est le moment le plus dramatique pour moi (sourire). Et dans les deux cas, qu’il gagne ou qu’il perde. C’est tellement émouvant. Idem le dimanche soir au hangar. Je suis un grand émotif de nature…