L’école maternelle d’Hacquegnies, c’est fini !

À l’époque, le message était passé…

Un bâtiment récent

Mais cette fois, c’est bel et bien terminé. L’ancienne école des Sœurs de Saint-Vincent de Paul ne rouvrira pas ses portes lundi prochain : malgré la forte mobilisation des bénévoles, des enseignants, des parents… au cours des derniers mois, la section maternelle, une des composantes de l’école Notre-Dame des Rhosnes (Frasnes-lez-Anvaing) n’a pas pu être sauvée.

Entre-temps, l’école avait connu un fameux coup du sort, le 15 novembre 2006, quand un incendie avait entièrement ravagé le bâtiment situé au pied de l’église. Mais, à nouveau, grâce à l’enthousiasme de chacun, elle allait renaître entièrement de ses cendres, et en septembre 2010, le tout nouveau bâtiment accueillait alors 28 enfants.

Compliqué de trouver des élèves

Pour la toute proche rentrée scolaire, le nombre minimum d’élèves inscrits n’a pu être atteint, et l’école ferme définitivement ses portes. Et pourtant, tout le monde s’est véritablement battu et fait montre de dynamisme. Cette implication n’a pas été suffisante : “C ela est devenu trop compliqué de trouver de nouveaux de nouveaux élèves…”

Cette situation est d’autant plus triste que le nombre d’habitants de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing n’a jamais été aussi élevé.

On ne sait évidemment pas encore ce que sera la nouvelle affectation du bâtiment de la rue… des Écoles, qu’à Hacquegnies, il faudra bientôt peut-être penser à débaptiser…

À Frasnes-lez-Anvaing, pour les treize villages formant l’entité, il restera donc douze écoles : sept communales (Anvaing, Buissenal, Montrœul-au-Bois, Moustier, Œudeghien, Dergneau et Saint-Sauveur), quatre “libres” (Anvaing, Arc-Ainières, Frasnes-lez-Buissenal et Saint-Sauveur, mais cette dernière est également menacée – voir notre précédente édition) et l’école d’enseignement spécialisé de la Fédération Wallonie-Bruxelles.