A Ostiches, Niels (11 ans) a la passion des géants et de la photo

Prosper le bien-aimé

À Ostiches, ses parents, Christel Verleyen et Philippe Millien, se souviennent de Niels, très jeune, en train de photographier les géants de la ducasse avec un tout petit appareil, puis une tablette.

”Des centaines de photos dans une grande boîte et des albums consacrés à ses géants préférés. Récemment, avec un bon Nikon, il a augmenté ses activités, puis, sur les conseils de sa sœur, il a créé sa page Facebook.”

”Tout s’est accéléré en 2022” précise Niels. “Je venais d’avoir mon nouvel appareil et j’ai suivi Prosper pendant toute la ducasse d’Ostiches. ll reste mon préféré et je l’accompagne chaque fois que c’est possible. Les porteurs m’ont d’ailleurs fait un immense plaisir en venant danser devant la maison. C’était en février pour mon anniversaire.”

Un jour, Niels découvre le calendrier des géants et toute la famille s’embarque pour le nord de la France. “Nieppe, Douai et Cassel avec énormément d’émotion devant les célèbres Reuze Papa et Reuze Maman. Un autre beau souvenir, c’est le mariage de Baudouin et Alix. Mais parfois c’est difficile. Papy et Mamy m’avaient amené à l’Ommegang. Nous sommes rentrés à minuit. C’était un mercredi et le lendemain, je devais être à l’école. C’était dur !”

Porteur restaurateur collectionneur

Sa passion pour les géants plonge Niels dans des situations inattendues. “En participant à une parade, j’ai eu l’occasion de porter le P’tit Jules de Lessines. J’ai dansé un boléro et tout de suite, les responsables m’ont invité à les accompagner. Evidemment, c’est difficile de combiner danse et photographie, mais j’y arrive.” Et le voilà porteur.

Niels lit énormément à propos des géants et il découvre, par hasard, qu’il existe un géant, “Joseph”, dans son école de Saint-Joseph. “On l’a retrouvé et Mme la directrice m’a autorisé à le ramener à la maison pour le restaurer.” Un travail qu’il compte mener à bien avec son papa. Et le voilà restaurateur de géants.

La vie de Niels est bien remplie et pourtant il trouve encore le temps de satisfaire une autre passion : un goût surprenant pour les objets du passé avec, dans sa collection, un gramophone en cadeau de Noël, un vieux blender et un Manneken-Pis noir, un peu écaillé, ramené des Marolles.

Nieuwpoort puis Ath

Cette semaine, Niels était à Nieuwpoort. Deux jours, en famille, et en logement sur un petit bateau. “Pour assister à l’installation du plus grand géant porté d’Europe. Jan Turpin, 750 kilos, 10m 40 de haut et 24 porteurs”. Un rêve de plus qui se réalise. Avant de rejoindre la Ducasse d’Ath et l’un de ses préférés, Tyran, qui vient tout juste après Prosper dans son cœur. Mardi prochain, Niels aura plusieurs milliers de photos à gérer, en même temps que sa rentrée en sixième année…