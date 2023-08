Ducasse d'Ath: le Diable de la barque (ex-Sauvage) évoque une "méprise" et assure que "l'évolution aura lieu"

L’évolution "définitive" du personnage doit intervenir en 2024, mais une évolution avait été annoncée pour l’édition 2023, au terme du cortège.

Dimanche soir, la scène a cependant surpris les observateurs car le figurant a "récupéré" un anneau nasal (délaissé au départ du cortège) et n’a que très légèrement entamé une modification de couleur (un peu de rouge sous les yeux). Et cela alors que la foule hurlait "merci Sauvage !".

À lire aussi

Le Sauvage voudrait-il rester "sauvage", et non devenir "Diable" ? De toute évidence, les autorités communales étaient elles-mêmes surprises, dimanche soir.

On imagine que des contacts ont eu lieu dès ce lundi matin. Une conférence de presse est programmée à 13h, ce lundi. En attendant, la Ville partage un message signé par la Barque des Pêcheurs napolitains.

"L’évolution du personnage aura bien lieu…"

"En concertation avec la Ville d’Ath et la Maison des Géants, nous avions préparé une cérémonie pour marquer l’évolution du personnage, et ce, afin de répondre aux attentes de la Commission citoyenne du folklore" indique le texte. "Nous avons ainsi ajouté du maquillage rouge autour des yeux du diable. Malheureusement, nous avons été confrontés à des problèmes d’ordre techniques. L’ajout de la couleur rouge n’a pas donné le résultat escompté à cause de la transpiration et du fond de couleur noire ainsi que du manque de luminosité. Nous voulons clarifier absolument la situation, l’évolution du personnage aura bien lieu dans l’esprit de la Commission citoyenne du folklore. La présence de l’anneau n’était pas une provocation, mais la volonté de marquer une transition. Le diable de Gavatao porte en effet un bijou nasal, qui n’a rien à voir avec un anneau d’esclave."

"Peut-être que dans l’enthousiasme du moment, nous n’avons pas été assez loin dans les éléments que nous voulions mettre en avant. Nous sommes attristés qu’il y ait eu méprise sur les intentions de notre groupe."

"La nouvelle histoire du Diable démontre bien qu’il s’agit maintenant d’un personnage fantastique. Son apparence doit être diabolique, sans doute de manière un peu différente qu’aujourd’hui, mais toujours dans l’esprit du personnage cher aux Athoises et aux Athois."