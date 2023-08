La Ducasse d’Ath bientôt au cinéma

Symbolique

Le lieu n’a pas été choisi par hasard. “Le mariage de Goliath et de sa femme incarne une relation d’amour qui a beaucoup plu à la réalisatrice”, explique Eva Curia, productrice exécutive pour Frakas. “Le personnage de Joël va entamer sa quête d’autonomie grâce à l’amour qu’il ressent pour Nadine. De plus, l’aspect impressionnant des géants par rapport à des personnes en situation de handicap nous a apporté une symbolique supplémentaire.” Cette symbolique a offert à Laure Calamy, actrice française récompensée aux Césars (Meilleure actrice en 2021 pour Antoinette dans les Cévennes) et figurant au casting du film, l’occasion d’exploiter ses talents. Cependant, il lui fallait composer avec la foule. En effet, le bon déroulement de la ducasse n’a pas été sacrifié au profit du tournage. “Nous sommes ravis de les accueillir mais il faut qu’ils s’adaptent à la fête : une fois lancé, le cortège ne peut pas s’arrêter pour eux”, explique Laurent Dubuisson, directeur de l’Office du Tourisme d’Ath et conservateur de la Maison des Géants. Certains acteurs du cortège ont même interagi directement avec l’équipe du film.

Du positif

Laurent Dubuisson ne cache pas son plaisir de voir la Ducasse d’Ath être le théâtre des scènes d’un long-métrage. “Les dernières années ont été un peu mouvementées, entre les polémiques et la crise sanitaire. Ce projet nous apporte beaucoup de positif”, affirme-t-il. Même son de cloche du côté de l’équipe pour qui la foule ne constitue pas un problème. “On a une équipe réduite et très mobile”, explique Eva Curia. “C’est un terrain un peu hybride, entre le documentaire et la fiction. On avait repéré certains lieux susceptibles de se prêter aux différentes scènes que nous devions tourner.” Au total, quatre scènes ont été tournées dans le contexte de la Ducasse. Le détail qui fera la différence au festival de Cannes ?