Ostiches : Les bulles sont arrivées au Domaine Degavre

Une superbe fête

En marge de la production du vin, il y a une intendance lourde à mettre en place et chaque détail est important. C’est un prestataire français qui est venu réaliser la mise en bouteille. Mais c’est Adrien qui a assumé l’étiquetage. De belles étiquettes réalisées par une graphiste qui reprend les lettres D et D du Domaine Degavre, entrelacées. Dernièrement une skotcheuse a été achetée pour fermer les caisses de carton. On ajoutera à tout ce travail indispensable, une campagne de promotion sur les réseaux sociaux qui a amené plus de 1200 visiteurs au domaine.

Pour l’événement, la ferme familiale de XVIIIe s’est transformée en un domaine viticole. Un parking géant s’est installé sur la prairie des Blondes d’Aquitaine. La cour intérieure est devenue un centre d’accueil. L’antique grange ressemblait à une salle de réception. Des fleurs de tournesol garnissaient les tables. Toute la famille s’est mise en mode guide, public relation ou encore sommelier. Un grand soleil et le bon vin mettaient des couleurs aux joues et des sourires partout. Et pour que la fête soit parfaite, un petit Raphael est né le lendemain matin. La famille s’agrandit ! Félicitations aux parents, Julie et Michel, et au parrain, Adrien.

Un blanc de noir

Autre bonne nouvelle… tout le monde se demandait ce qu’était devenu le pinot noir ! "Et bien, au moment de l’assemblage, nous avons constaté qu’il avait un goût bien affirmé et nous l’avons gardé pour créer une seconde cuvée, particulière, un Blanc de Noir, qui mariera les jus des raisins blancs avec le pinot noir. La dégustation est prévue pour février 2024." Mais d’ici là, le domaine sera ouvert lors des journées du patrimoine les 9 et 10 septembre avec aussi des animations sur les métiers d’antan. À Ostiches, tout près de là, le Blanc Moulin et la Forge seront aussi en activité.

Puis l’on songera aux vendanges 2023. Avant un peu de repos l’hiver et, qui sait, une fête le 22 janvier à l’occasion de la Saint-Vincent, le saint patron des vignerons.

Les commandes se prennent via la page FB "Domaine Degavre"