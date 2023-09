Des travaux dès mardi sur la chaussée de Tournai (N 48) à Arc-Wattripont : des déviations seront mises en place

La commune de Frasnes-lez-Anvaing signale qu’une déviation sera mise en place par les villages d’Anseroeul, d’Amougies et Russeignies.

Lors de la pose de la nouvelle couche d’hydrocarboné (une journée complète), il sera difficile d’accéder aux habitations. “Nous vous demandons dès lors de garer vos véhicules hors de la zone de chantier”.

Carine De Saint-Martin, bourgmestre de Frasnes, met en garde sur les difficultés que ces travaux provoqueront à l’échelle de toute une région : “On risque de vivre une semaine compliquée, entre les travaux de l’autoroute, les travaux prévus sur la N48, et on semble nous annoncer la réparation de la N60. Dès que nous aurons des informations précises au sujet de ce dernier chantier, nous les communiquerons”.

Les travaux se dérouleront de 7h à 18h.

Les TEC ont prévu une adaptation de leurs services : https ://www.letec.be/Traffic/Detail/54432