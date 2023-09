Frasnes-les-Bassins : Une volonté pour débuter les travaux d’aménagement en janvier

L’entrée du site, avec la halle polyvalente sur la droite. ©CXOM

Didier Verdoncq ouvre le feu des remarques : “le planning proposé est vraiment très serré. Si tout se passe bien, ce sera Noël ! Les naturalistes indiquent qu’entre avril et août, étant en période de nidification, les travaux doivent être évités. Leur début est prévu en janvier. Je pense aussi que si on avait écouté les gens compétents, le site, dont on parle depuis 2012, aurait déjà été inauguré aujourd’hui ! Il y a eu des retards, et presque des caprices, irréalisables, de certains comme cette idée de restaurant. On a perdu beaucoup trop de temps, et d’argent aussi, en tergiversant. Il faut avancer…” Mais les Verts, favorables à cet aménagement, voteront pour.

Le plan de la halle polyvalente. ©COM

Jacques Dupire indique que les prix, “pour ce projet important “, continuent à évoluer et ne sont pas figés : “au départ, son coût était estimé à 1,84 million d’euros. Aujourd’hui, on en est à 2,57 millions, le subside régional restant fixé à 1,3 million.” Le conseiller indépendant s’abstiendra. Comme HC, expliquera Michel Delitte : “Si certains aménagements sont bien nécessaires comme les tours d’observation, la cabane d’expériences… la halle polyvalente de 627 000 € est-elle vraiment une priorité ? Rendra-t-elle les bassins attirants ? Nous ne le pensons pas. On se trompe d’investissement. Ne faut-il pas envisager une activité permanente qui attirerait des visiteurs tout au long de l’année, comme l’installation d’un Centre de revalidation pour les oiseaux, qui pourrait avoir un but pédagogique tout en prévoyant un espace expliquant la richesse de la faune et de la flore des bassins ? D’autre part, la commune aura-t-elle les moyens d’assurer l’entretien quotidien de tout cela ? C’est une erreur de vouloir s’obstiner à dépenser une telle somme au vu de notre situation financière et des autres défis qui nous attendent. Comme le marché de mars 2023 n’a pas été attribué, c’était le moment de revoir le projet.”

L’échevin Sébastien Dorchy répétera qu’on n’a plus le choix : il faut y aller !