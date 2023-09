L’Échiquier des Collines s’offre une nouvelle jeunesse à Vaniche, à Frasnes-lez-Buissenal

Stoppé dans son élan

En 2010, le club se réunissait chaque semaine à la bibliothèque communale de Frasnes-lez-Buissenal, quinze à vingt joueurs réguliers: "Pour un club de village, c’est vraiment très bien. Il était surtout fréquenté par des adolescents, principalement de l’entité ou habitant des communes voisines. Nous participions essentiellement à des compétitions scolaires. J’entraînais par ailleurs les équipes de l’athénée d’Anvaing qui ont atteint quatre fois de suite la finale du championnat interécoles", ajoute le Moustinois. Pourtant, en 2016, le club s’est arrêté: "Par la force des choses. Et c’est dommage, parce qu’on avait pas mal de succès. Mais j’étais seul pour le gérer, les autres se trouvant soit des mineurs, soit des jeunes qui partaient aux études supérieures. Comme je partais moi-même en Erasmus et qu’il n’y avait personne pour prendre la relève…" Puis, l’an dernier, O Bryan apprend que la Maison des jeunes Vaniche souhaitait ajouter une activité d’échecs à son panel d’ateliers: "J ’ai posé ma candidature, et mon expérience passée, ainsi que les bons résultats obtenus à l’époque, ont sans doute joué…" Après une phase test de plusieurs mois, l’Échiquier des Collines est officiellement relancé: "Il y a un intérêt certain. On se réunit tous les samedis, de 14h à 17 h, au local de la route de Lessines. Le club se veut incisif et ouvert à tous, à partir de huit ans. Les joueurs de tous les niveaux sont acceptés, y compris celui qui n’a aucune base. Il faut bien commencer un jour !Et nous allons mettre en place des cursus de formation."

En plein boum

A la MJ Vaniche, les beaux jours, on joue dehors . ©COM

Tout le "matériel" est amené… sur un plateau et la participation aux frais accessible: 50 euros l’année pour les – 26 ans, 65 euros pour les autres. Le club frasnois compte bien s’inscrire à la Fédération Royale Belge des Échecs, mais ce n’est pas encore le cas: " Néanmoins, grâce à notre partenariat avec Caïssa Europe, le club d’échecs montois, il est tout à fait possible de participer aux compétitions organisées par la FRBE en étant affilié chez nous." Pour O’Bryan Marlier, le succès de la série Netflix Le Jeu de la dame, avec Anya Taylor-Joy, a contribué au regain de popularité des échecs: " Oui, il y a eu un boum après. D’ailleurs, cela se ressent au niveau du circuit officiel. Les compétitions jeunesse sont à nouveau très fréquentées. Cela a coïncidé avec la diffusion des épisodes. Et comme on reparle à nouveau d’une éventuelle saison 2, on pourra alors s’attendre à accueillir de nouveaux adeptes !

www.echiquierdescollines.com O Bryan Marlier 0494/200306 marlier.obryan@gmail.com