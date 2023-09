Mme Fontaine a en effet quitté le sol belge, pour s’installer aux USA avec son mari. “C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai apprécié travaillé avec elle au fil des dernières années” dit le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS). “Je retiendrai d’elle une partenaire loyale et intègre. Jeune avocate brillante et très douée en plaidoirie, ses interventions étaient toujours justes, cohérentes et pertinentes.”

”Coralie a plusieurs faits d’armes en politique : elle a notamment assuré avec brio la présidence de la commission “sécurité” qui est une matière particulièrement importante et ô combien sensible.”

”Je me sens un peu seule” note Esther Ingabire (Écolo) qui rappelle le départ, précédemment, de Julien Desiderio (PS), au niveau des “jeunes”. “Nous avions des différences idéologiques, mais nous sommes avant tout des amies. Le départ de Coralie me pose question : à 37 ans, je suis la deuxième plus jeune membre du conseil communal ; cela pose la question de l’engagement des jeunes en politique…”

Serge Dumont (MR) a logiquement remercié aussi Coralie Fontaine “pour le travail accompli” et Pascale Nouls (Liste Athoise) a joint sa voix à ce bouquet adressé à Mme Fontaine.