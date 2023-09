Le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) ne veut manifestement retenir que les éléments positifs de cette édition 2023, évoquant "la prestation époustouflante de nos porteurs qui ont fait danser les géants avec grâce dans l’extraordinaire ambiance sonore assurée par nos fanfares" ou encore "la beauté éclatante des chars et de la prestation magnifique des centaines de figurants qui ont fait vivre notre cortège", sans oublier la victoire de David.

"L’événement qui a rassemblé 120.000 visiteurs en un week-end s’est bien déroulé grâce aux forces de l’ordre qui ont effectué elles aussi un travail remarquable."

Les sujets qui fâchent n’ont pas vraiment été abordés par les mandataires athois, jeudi soir. Même si Esther Ingabire (Écolo), dans les questions d’actualité, ose évoquer quand même la manière dont s’est terminé le cortège pour la Barque des pêcheurs napolitains, le retentissement médiatique et "l’épilogue" survenu le lundi. "Quelles sont les prochaines étapes pour la commission citoyenne du folklore ?" interroge la conseillère. Le bourgmestre précise que la commission devrait (enfin) se retrouver cet automne, à la fois pour écrire un nouveau récit autour du personnage du (nouveau) Diable et en définir l’apparence. N’aurait-on pas échappé à une fièvre inutile si cette commission n’avait pas calqué son rythme… sur celui du cortège dominical ?

Où sont les toilettes ?

Au-delà de ce sujet propice aux crispations, la Ducasse suscite d’autres interpellations légitimes qui reviennent régulièrement. Comme celle liée à la salubrité publique. Il s’agit de la gestion des déchets, mais aussi, dans ce cas, de la "politique" en matière de toilettes publiques. Ludivine Gauthier (PS) et Esther Ingabire (Écolo) interpellent ainsi le collège et l’échevin Christophe Degand (MR).

"Même si il a été envisagé de répartir plus de toilettes au sein du centre-ville, il s’avère que certaines étaient prises d’assaut à divers endroits comme notamment à l’Esplanade où l’attente était parfois très longue" note Ludivine Gauthier. "Les femmes sont celles qui en ont souvent le plus besoin, mais je pense également aux enfants qui ne savent toujours attendre, aux personnes âgées ou encore aux personnes atteintes de maladie chronique."

"En vue des prochaines festivités de la ducasse, serait-il possible d’envisager une répartition homogène des toilettes hommes/femmes mais également d’en augmenter le nombre pour permettre à tout à chacune et à chacun d’en disposer dans les meilleures conditions (PMR) en particulier ?"

Une note de 17 000€

Christophe Degand est conscient que la situation doit encore être améliorée (il a reçu des doléances), même si des efforts ont été réalisés ces dernières années. Il établit un état des lieux très complet.

"Cette année, c’est un nouveau prestataire qui a remporté les deux lots du marché public “containers WC” et “wc chimiques et urinoirs” avec des modèles différents des années précédentes."

"Nous avons installé les toilettes publiques suivantes: 21 WC chimiques, 15 colonnes “urinoir”, 5 WC chimiques PMR et 8 conteneurs avec 4 WC. Ces toilettes sont réparties comme chaque année. Le dispositif est similaire. Par rapport à 2022, cette année, nous avons même ajouté l’Esplanade (plaine de jeux) et le pont de Brantignies."

"Cela représente une facture d’un peu plus de 17.000€, en ce compris une vidange durant la nuit du samedi au dimanche."

"Les conteneurs WC ont été nettoyés par un ALE toutes les nuits et rechargés en papiers WC."

"Un plan du dispositif a été diffusé par le service Communication de la Ville sur les réseaux sociaux ; cette information n’est malheureusement pas suffisamment partagée ; bon nombre de gens ignorent où sont les toilettes par manque de prévoyance" regrette M. Degand.

"Malgré tous les efforts entrepris pour une ducasse plus propre, nous devons malheureusement déplorer une certaine insatisfaction."

Beaucoup d’incivilités

L’échevin insiste aussi la recrudescence des incivilités en matière de propreté, lors de tels événements. "Un problème de signalétique, d’accès aux toilettes ou de manque d’information ne permet pas de justifier les nombreuses incivilités constatées."

"Pour tenter de lutter contre l’incivisme, nous devrions monter en puissance et multiplier les installations dans les endroits “points noirs”, hélas de plus en plus nombreux, et renforcer certains endroits existants" expose Christophe Degand. Un débriefing est programmé prochainement. "Nous veillerons à disposer de toilettes en suffisance compte tenu de la masse de personnes à servir et des différents types de public. Il faut tenir compte des flux de personnes selon les lieux d’activités: mardi, mercredi et jeudi à l’académie (où il faut engager du personnel de sécurité pour faire respecter les jauges), le vendredi sur l’Esplanade."

"Si nous voulons des nettoyages intermédiaires, il faudra certainement avoir recours à une société externe. Nos capacités sont épuisées et on peine chaque année à trouver un ALE qui veuille bien assurer le nettoyage. Mas nous poursuivrons nos efforts d’amélioration de la qualité et de la disponibilité des installations sanitaires pour l’édition 2024."

Déchets: la décrue

Pour le reste, la gestion des déchets a été fameusement facilitée par la suppression des gobelets jetables qui formaient des vagues dans les rues du centre. C’est la décrue. "Les gobelets réutilisables, malgré les réticences et les interrogations, sont maintenant bien acceptés" se félicite M. Degand. "Cette année, le dispositif d’îlots de tri a été doublé. Les corbeilles débordantes en fin de journée sont aujourd’hui devenues l’exception. Cette année, pour faciliter le ramassage du secteur horeca, cinq sacs-poubelle verts par jour avec un maximum de six rouleaux (soit 60 sacs) ont été octroyés au prix de 15 € le rouleau." Et un ramassage spécial (sacs verts et sacs jaunes) sera organisé ce samedi 9 septembre en centre-ville pour les déchets des repas aux moules du 8 de septembre.