Rallye de la Petite Reine à Lessines : Une traversée à la cime des montagnes de porphyre

Fondée en 2012 par Marta Lodoli et Audrey Bossuyt, la compagnie est tombée amoureuse du lieu. “Nous avons visité plusieurs endroits, comme les châteaux de l’entité” précise Marta. “Mais Lessines est réputée pour ses carrières. Nous avons demandé si c’était possible de proposer quelque chose dans ce cadre. Et nous avons reçu un super accueil.”

”Visuellement et graphiquement ce site est extraordinaire”, poursuit Audrey. “On ne sait pas où l’on est. Nous sommes au cœur de montagnes grises, qui changent de couleur avec le soleil. C’est un paysage lunaire, à la fois désertique, mais très vivant avec toutes les ombres mais aussi les camions qui s’activent autour de nous. C’est très insolite. Les gens n’ont pas l’habitude de voir ni d’accéder à ce site. “

De la poésie

Si le temps semble s’être arrêté entre ces deux montagnes, la vie de la carrière continue de tourner, au fil des répétitions des funambules. “Les camions passent ; certains déchargent même sur les talus. Nous devons nous adapter à cette vie qui gravite autour de nous : notre fil se détend très vite, sans doute parce que les talus bougent. Chaque traversée est différente.” Le côté monochrome du site rend également le travail de la compagnie compliqué. “Nous avons besoin de point de repère lorsque nous traversons. La vue est très importante pour les funambules. Ici, tout est gris. La lumière est aveuglante, ce qui ne nous permet pas de nous fixer sur un point.” Toutefois, les filles s’adaptent, notamment grâce à leur grande confiance en elles et en l’autre. “Il y a évidemment un risque de chute, mais nous pouvons aller vers ce risque avec sérénité, car nous nous faisons confiance. La préparation physique, la connaissance des techniques de cirque mais aussi la confiance en soi sont très importantes dans cette discipline. Nous ne faisons pas un spectacle qui joue sur la peur. Au contraire, notre présentation ne sera que poésie, calme et relaxation pour les spectateurs.” Toine Tys, un saxophoniste, accompagnera en live les demoiselles dans leur représentation.

Le spectacle inédit sera présenté aux participants du Rallye de la Petite Reine, ces samedi 9 et dimanche 10 septembre à 12h et 15h.

Infos et inscriptions : https ://www.rallyedelapetitereine.be/