Ath : un sens unique qui va bouchonner un peu plus toute la ville ?

Le dispositif suivant a été retenu : passer en sens unique à une seule voie de circulation d’au moins 3 mètres de largeur, la partie de l’avenue se situant entre la rue de l’Abbaye et le carrefour formé par la rue Coupi et le chemin des Primevères, le sens autorisé étant le sens sortant (c’est-à-dire vers le giratoire de la N7) ; rouvrir la piste cyclable supprimée en 2012 dans le sens rue de l’Abbaye vers giratoire N7 ; créer une voie de stationnement parallèle à la piste cyclable rouverte avec une zone tampon entre ces deux éléments ; créer une deuxième piste cyclable marquée de 1,30 m de largeur permettant la circulation des vélos dans le sens giratoire N7 vers rue de l’Abbaye.

”Nous apportons ainsi une solution à divers problèmes” souligne Ronny Balcaen, échevin en charge de la mobilité douce (Écolo). “Nous apaisons la circulation, nous rendons du parking aux riverains et assurons la sécurité des cyclistes. Il existait notamment des plaintes par rapport au passage de poids lourds le matin. Cette solution a été dégagée en concertation avec les riverains.”

Une “entrée” supprimée

”C’est assez incroyable !” réagit Pascale Nouls (Liste Athoise). “On supprime ainsi une entrée en ville. Je voudrais savoir qui parmi vous, habitant à l’extérieur de la ville, doit y entrer pour y travailler ou déposer des enfants le matin pour 8h ! Il comprendrait ainsi la galère de ces gens. Pauvres citoyens de Lanquesaint et d’Isières qui perdent leur voie royale pour entrer en ville…” Elle insiste sur le report d’un important trafic vers des voies déjà saturées, notamment la rue Maria Thomée via la rue des Primevères. Elle passe en revue les différentes options qui s’offrent aux usagers, avec chaque fois des difficultés (dans le même créneau horaire sans doute).

”Le vélo, c’est bien. Mais on doit quand même aussi utiliser la voiture. Et pourquoi créer deux pistes cyclables ? Avez-vous des statistiques quant au nombre de cyclistes empruntant le tronçon en question ? Il y avait d’autres solutions possibles, je pense…”

L’échevin Ronny Balcaen ne nie pas l’existence d’un problème général de mobilité. “Mais il y avait aussi ici des nuisances pour les riverains ; nous avons soupesé les différentes alternatives ; il n’y a pas de solution miracle. Actuellement, l’avenue Jouret est considérée comme une voie rapide pour aller en ville.”

”On va déplacer les voitures” remarque Mme Nouls. “Et plus loin sur l’avenue Jouret ?”

”On avance comme on peut” explique Ronny Balcaen. “Si quelqu’un a des solutions miracles pour la mobilité, qu’il vienne nous les présenter.” Il rappelle que le collège s’est notamment saisi du plan cyclo-piéton établi voilà plus de dix ans et qu’il a commencé à mettre en œuvre certains éléments.

Patrice Bougenies (Liste Athoise) insiste sur le fait que la piste cyclable n’est pas plus large le long de la route de Lessines que celle de l’avenue Jouret ; ce qui n’empêche pas à son sens les cyclistes d’y circuler, dans les deux sens.

Le débat s’achève de manière plutôt tendue, entre l’échevin Ronny Balcaen et Patrice Bougenies.

Test et poids lourds

Sans surprise, la Liste Athoise exprime un vote négatif par rapport à un projet dont on appréciera les résultats et les conséquences d’ici quelques semaines. Une phase de test ne serait-elle pas intéressante ? Et question subsidiaire : si des poids lourds sont signalés dans la rue, ne faudrait-il pas passer préalablement par une phase de contrôle et de répression ? La circulation est en effet interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.