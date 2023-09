Silly: l'école du dehors fait désormais partie intégrante des apprentissages

Un espace dédié

"L’an dernier, avec l’aval du département Nature et Forêt de la région, nous avons dû construire une nouvelle enceinte pour permettre l’abattage et l’entretien de certains arbres" explique Gaëlle Lamblin. "Depuis la rentrée, toutes les classes primaires rentrent dans le projet: une fois par semaine et en toutes saisons – sauf en cas d’orage et de tempêtes – les classes de 3, 4, 5e et 6es ont cours dans notre espace naturel. Les 1res, elles, privilégient l’approche de la nature via notre potager pédagogique et les 2es, via la découverte et les visites chez les producteurs locaux."

Documents et supports authentiques

"Tous les enseignants ont suivi une formation continue pour valoriser les pratiques de l’école du dehors" explique Mme Lamblin. Chaque enseignant adapte l’esprit de la didactique à ses cours et à sa sensibilité personnelle ; le projet est ainsi enrichi de nombreux exemples de bonnes pratiques.

Tous les cours peuvent se donner dehors. Le principe est d’ancrer l’apprentissage dans l’observation du milieu, dans l’utilisation de supports naturels ou encore dans des thématiques contextualisées. "Par exemple, un cours sur les cubes s’est basé sur la recherche de bâtons d’arêtes dans le sous-bois" explique la directrice, très enthousiaste. "Ces pratiques qui captent l’attention, motivent et facilitent les apprentissages. Sans oublier le respect de la nature et les problématiques liées."

Bien sûr, le lieu est accessible à toutes les écoles en dehors des plages de l’école communale. "Le public semble respecté l’endroit. S’il est"visité", jusqu’à présent, nous n’avons jamais dû déplorer d’actes de vandalisme." constate Gaëlle Lamblin.

Et si l’Administration communale organisait des formations continues dans l’enceinte forestière ? Ou des conférences de presse.

École communale de Silly, rue saint-Pierre ; 068/55.26.59