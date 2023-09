L’avenue des Artisans à Ghislenghien devrait (enfin) (bientôt être rénovée

Une convention a été établie. "L’intercommunale agira en qualité de pouvoir adjudicateur pilote et de maître d’ouvrage intervenant dans le cadre d’un marché conjoint entre pouvoirs adjudicateurs, ayant un besoin commun, à savoir la rénovation et l’amélioration des équipements favorisant l’accueil des activités économiques de même que la sécurisation des voiries communales."

Les études et travaux bénéficient d’un subside limité à 80% ; la Ville prendra en charge le solde (20%), près d’un million € selon les estimations actuelles.

Le projet comporte trois éléments: rénovation de la fondation et des couches de roulement avec renforcement du coffre aux droits des points faibles de la voirie ; amélioration de la sécurité et de la mobilité des modes doux par la mise en place d’une piste cyclo-piétonne dans la continuité de celles précédemment installées ; aménagement des abords de la voirie (bordures, plantations, aménagement des arrêts de bus, éclairage public…).

Ludivine Gauthier (PS) se réjouit de cette opération. "Dans un objectif de gestion parcimonieuse du sol, il est important de maintenir l’attractivité de ces zones en permettant à l’opérateur d’y amener tous les équipements modernes dont les entreprises ont besoin pour se maintenir et se développer. Grâce à ce revamping, il sera créé un circuit de mobilité douce par la création de pistes cyclables permettant aux travailleurs de rejoindre leur lieu de travail par d’autres moyens que la voiture."

Le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS) insiste sur le fait qu’il s’agit de voiries communales. "Un des plus gros employeurs avait notamment dit “si vous n’intervenez pas rapidement, nous partons…” Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une telle entreprise… Il y a manifestement eu une malfaçon lors de la conception de la voirie…"

Mais Raymond Vignoble (Liste Athoise) s’interroge sur le "retour" financier pour la Ville dans cet investissement, "hormis l’emploi". Il note aussi que la Ville aura à sa charge l’entretien des haies, par exemple. "Les retombées des zones d’activités économiques ne sont pas sonnantes et trébuchantes comme il y a quinze ans" précise le bourgmestre. "Mais il y a la création d’emplois et de richesse sur le territoire ; au-delà, il y a des retombées via les dividendes."