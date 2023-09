Sécurisation des Quatre Saules (N7) à Silly: un giratoire jugé trop cher, un radar envisagé sous conditions

Fin juin, à la demande de l’administration communale de Silly, la sécurisation du carrefour des "Quatre Saules" a été analysée lors de la Commission provinciale de Sécurité Routière (CPSR). Malgré divers aménagements déjà réalisés après 2013 comme un îlot séparateur, des bandes transversales, Silly relève la dangerosité du lieu après avoir relevé une quinzaine d’accidents en dix ans.

"Giratoire trop cher"

La Commune souhaite un giratoire comme il en existe à d’autres carrefours de la N7. Si les analystes régionaux constatent que la longue ligne droite et le nouveau revêtement de la N7 peuvent inciter à la vitesse, le SPW estime néanmoins que le lieu est bien sécurisé, notamment avec les limitations de vitesse à 70 et 50km/h.

Si la Région reconnaît que de nouveaux aménagements pourraient encore améliorer la sécurité, l’idée du rond-point n’est pas retenue: "Son coût important se ferait au détriment d’autres zones plus problématiques ou accidentogènes". (NDLR: il ne faut pourtant pas être docteur ès Ponts et Chaussées pour se demander si le décalage entre les deux tronçons de la rue de la Station de chaque côté du carrefour n’est pas une des premières causes d’accidents).

Un radar si…

Par contre, le récent CPSR approuverait l’implantation d’un radar répressif fixe ou d’un radar tronçon, sous réserve d’un rapport de la Zone de Police sur les circonstances des accidents et les statistiques de contrôle de vitesse au carrefour.

Par ailleurs, comme le signalait déjà le conseiller communal Freddy Limbourg en 2021, le CPSR reconnaît qu’une signalétique "Pairi Daiza" mieux adaptée permettrait de limiter la circulation à ce carrefour.

Violaine Herbaux, échevine en charge de la Mobilité, suit le dossier avec acuité et détermination.

Affaire à suivre.