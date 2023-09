Si le premier jour est exclusivement réservé aux membres du personnel ou aux détenteurs d’une carte d’accès du site, le samedi sera ouvert à tout le monde de 11h à 22h. "Cet événement est notre manière d’ouvrir nos portes à la communauté qui nous accueille ", indique le Colonel Lindsay Matthews. "J’adore vivre dans cette partie de la Belgique. Je m’y plais beaucoup. La plupart des soldats apprécient aussi. La Chièvres Air Base Fest est notre façon de rendre la pareille aux Belges ."

Un bonheur partagé par la communauté chiévroise représentée par l’échevine Valérie Voronine. "C’est un honneur pour nous d’avoir des voisins bienveillants et rassurants en cette période ou la démocratie est mise à mal dans le monde entier ", précisait Valérie Voronine. "Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés et d’avoir ces échanges enrichissants. La culture western nous fait rêver en Europe ; cet événement nous donne l’occasion de la toucher un peu."

Des activités pour tous

Cette année, la fête s’articulera autour du thème "western". "La journée sera remplie de choses très sympas", ajoute le Colonel Matthews. Des voitures classiques américaines et européennes des années 1930 à 2022 seront exposées toute la journée. "Cette activité inédite sur la base est le fruit d’un partenariat avec les clubs locaux."

Des Dj et des artistes locaux et américains proposeront de la musique live. Aussi, ceux qui voudraient se laisser tenter par de la danse en ligne pourront: "Il y aura toujours quelqu’un pour vous apprendre". Un taureau mécanique permettra au public de tester son équilibre, et peut-être battre un record de temps. Un concours de ressemblance avec la célèbre chanteuse country Dolly Parton est également prévu.

Pour les plus jeunes, des châteaux gonflables, des jeux de fête foraine ou encore des jeux de cible seront organisés. Des food truck seront aussi de la partie.

La Chièvres Air Base Fest se déroule ces 15 et 16 septembre, de 11h à 22h. La base est ouverte au grand public le samedi 16 septembre uniquement.