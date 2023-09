Chièvres: décès de M. Philippe Carlier, un homme engagé

En homme passionné, après avoir travaillé quelque temps aux Silos de la Dendre, il débutait une carrière de pompier professionnel et entrait au SHAPE à Maisières. "Jusqu’à la réforme des Services incendie, il était le numéro deux du service", souligne Michel Di Silvbestro, le commandant du service incendie chiévrois. "C’était quelqu’un sur qui je pouvais compter, notamment pour me seconder dans les tâches administratives et les procédures. C’est une triste nouvelle ; les mots me manquent et mes pensées vont à son fils Julien, pompier comme lui, ainsi qu’à toute sa famille."

Engagé également au niveau politique, il avait été élu en 2006 comme conseiller communal MR avant de siéger, la mandature suivante, comme conseiller du CPAS. En 2018, malgré son score, il n’avait pas été élu suite à l’entrée en vigueur des nouvelles règles de parité homme-femme. "C’était un homme de service, un compagnon de route loyal et fidèle dont je tiens à louer avant tout les qualités humaines", salue Claude Demarez, le chef de file MR.

Notre journal présente ses sincères condoléances à Marie-Claude, sa compagne, Julien et Aurélie, ses enfants, ainsi qu’à toute la famille.