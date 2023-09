Les géants dépouillés de certains accessoires: les Amis de Tournai vont porter plainte contre X

Ce qui nous a frappés, c’est qu’il s’agissait de géants devant défiler. Le ou les voleurs n’ont pas touché au matériel des géants qui ne devaient pas sortir cette année. Est-ce que son/leur but était de handicaper les Amis de Tournai dans l’organisation des Cortèges ? Est-ce un hasard total ? Soit …"

"Nous n’avons pas interdit la présence de Clovis"

Vincent Delrue enchaîne sur le volet polémique du week-end. "Contrairement à ce qui a pu être dit, nous n’avons pas interdit au géant Clovis de paraître en ville ce week-end. La Compagnie (NDLR. présidée par Jean-Jacques Selen) a demandé au bourgmestre l’autorisation de défiler en ville les 9 et 10 septembre. Le bourgmestre a répondu que c’était OK pour autant que la Compagnie ait l’accord écrit des Amis de Tournai qui sont les organisateurs des Quatre Cortèges. Or, nous n’avons reçu aucune sollicitation de la part de la Compagnie. Nous n’avons donc pas eu à nous prononcer ni dans un sens, ni dans l’autre. Nous n’avons pas eu à mettre des balises."

Une situation qui doit évoluer

Des balises, c‘est très exactement ce que Vincent Delrue souhaite mettre en place pour l’avenir. Il s’en explique.

"Pour nous, l’important cette année, c’était que l’édition des Quatre Cortèges soit une réussite. Vous n’imaginez pas le boulot abattu dans l’urgence par une série de bénévoles pour que les géants soient présentables. Et avec l’aide de plusieurs groupes de porteurs extérieurs, aux côtés de Tournaisiens, tous les géants ont pu danser. Cela signifie qu’on peut le refaire… comme ça ! Mais, c’est une évidence, il n’est pas souhaitable que des dizaines de porteurs tournaisiens, qui font preuve d’un dynamisme remarquable, représentent très bien Tournai partout où ils se rendent, et en plus forment des jeunes, ne soient pas présents lors des Quatre Cortèges. Les géants dont la Compagnie du serment de l’bancloque est la propriétaire, Clovis, l’Arbalétrier et bientôt un char du Dragon, ont toute leur place dans les Cortèges. Mieux que ça : après l’année 2024 où notre char à thème célébrera sans doute les 80 ans de la Libération de la ville, l’année 2025 sera celle du centenaire des Phéniciens, la plus ancienne société d’arbalétriers de Tournai. Justement d’arbalétriers…

La seule chose que la Compagnie, et singulièrement son président, doit comprendre, c’est que les Amis de Tournai sont à la fois les organisateurs des Quatre Cortèges et les dépositaires des géants historiques de la Ville. Je ne voudrais pas donner l’impression d’être cassant et dire: "ce sera à nos conditions et rien d’autre". Non il y a une place pour la négociation, mais nous garderons la main. Si l’on parvient à un accord sur le rôle à tenir par la Compagnie lors des journées des Quatre Cortèges, tout ira bien pour autant que cet accord soit respecté.

Je ne vois pas pourquoi ce qui a été si facile avec les gens du Carnaval, par exemple, resterait compliqué avec d’autres si chacun veut avancer."