Pour rappel, le plan distingue quatre types de pôles. 1. Des pôles d’origine des déplacements, ou points de départ des cyclistes (Place de Marcq, Place de Labliau, Rue Caremberg à Petit-Enghien et Rue Fontaine à Louche à Petit-Enghien).

2. Des pôles de destination des déplacements, ou points d’arrivée des cyclistes (Grand-Place, Gare, Nautisport, Parc et Collège).

3. Des pôles mixtes, à la fois d’origine et de déplacement (Place de Petit-Enghien et Bois Blanc).

4. Des pôles d’origine à l’extérieur de l’entité (Hoves, Bassilly, Saint-Pierre-Chapelle, Hérinnes, Coquiane, Bierghes et Rebecq).

”Ce document-cadre permettra d’avancer encore, dans les mois et les années à venir, dans la création d’un réseau cyclable”, déclare le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo). Ce plan évolutif pourra ainsi guider les investissements de la Ville, à court, moyen et long termes, pour développer le réseau cyclable enghiennois. “Notez qu’à ce stade, le plan cyclo-papillon ne détermine pas les types d’aménagements qui seront réalisés mais bien les cheminements”, précise l’échevin en charge de la Mobilité, Jean-Yves Sturbois (En Mouvement).

Dossier de la rue Caremberg : suite. et fin ?

”En tant que cycliste au quotidien, je me réjouis de voir qu’on va investir dans les pistes cyclables”, indique Marc Vanderstichelen (Ensemble Enghien), qui insiste néanmoins sur l’entretien des pistes cyclables existantes ainsi que sur le coût – jugé trop important – de certains tronçons du réseau, en faisant référence au projet de piste cyclo-piétonne de la rue Caremberg.

À ce sujet, il renchérit : “nous nous étions opposés à l’époque à la rue Caremberg, dont les riverains sont toujours assez démontés ! J’ai vu que le subside de 300.000€, qui était à partager entre la piste cyclable de Marcq et celle de la rue Caremberg, tombe à 250.000€, ce qui veut dire, à mon avis, que cela va être complètement absorbé par la piste cyclable, qui a tout le sens de la terre, à Marcq, et donc éventuellement de remettre en question la décision quant à la piste cyclable à la rue Caremberg.”

Interpellé par ces propos, la réaction du bourgmestre Écolo ne s’est pas fait attendre. S’adressant aux quatre conseillers d’Ensemble Enghien, il fulmine : “On a vu une affiche sur les fenêtres des maisons des quatre conseillers d’Ensemble Enghien. On sait que vous diffusez cette affiche autant que possible. Or, ces affiches sont triplement mensongères. Je trouve ça difficile à accepter que des conseillers communaux mettent à leurs fenêtres une affiche qui contient au moins trois mensonges”.

”D’une part, il ne s’agit pas d’une piste cyclable mais d’un trottoir cyclo-piéton dont l’usage ne sera pas obligatoire pour les cyclistes. D’autre part, la somme de 550.000€ était une estimation, approuvée par le CC, qui recouvrait plusieurs réalités (une part de ce budget est dévolue à l’entretien de la voirie). Les offres reçues pour le trottoir tournent autour de 420.000€ TVAC, ce qui fait 25 % d’écart avec l’estimation de départ ! Enfin, le trottoir cyclo-piéton ne met pas en danger les cyclistes plus qu’il ne les sécurise. Après analyse du projet, la police a confirmé que les usagers faibles seront plus en sécurité.”

Et de conclure sans ménagement : “Alors moi, je veux bien que les conseillers d’Ensemble Enghien mettent cette affiche à leurs fenêtres et incitent les gens à faire une campagne de dénigrement contre les autorités communales. Mais il faudrait utiliser des arguments de vérité, pas des mensonges. Par rapport au coût, c’est facile de dire aux Enghiennois qu’on va dépenser 550.000€ ! Or, 420.000€, au vu du nombre de mètres carrés à aménager, ça fait 190 €/m2, soit 10 € de moins que pour le trottoir qui sera réalisé à la rue du village à Marcq. Donc, faire croire aux gens que les autorités communales gaspillent l’argent des Enghiennois, je trouve que c’est très limite.”

”D’autres priorités”

”Il faut voir où on veut mettre les priorités. Vous choisissez de dépenser 420.000€ pour un trottoir dont les riverains ne veulent pas” rétorque le conseiller d’Ensemble Enghien, visiblement piqué au vif. “On respecte votre choix mais on maintient qu’on n’est pas d’accord avec cet investissement. Il y a des investissements pour ce montant-là plus importants et plus prioritaires.”

”Quand le dossier dont on parle est passé au conseil communal pour la première fois, nous étions tous d’accord, tout le monde était unanime, et on répondait en partie à une demande d’un conseiller de la minorité d’Ensemble Enghien”, rappelle Francis De Hertogh (En Mouvement), avant de conclure : “On comprend le jeu politique mais il faut rester correct et certaines pratiques sont limites du côté du groupe Ensemble Enghien.”

Clap de fin ?