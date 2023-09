Des chambres d’hôtes à cinq minutes de Pairi Daiza (Brugelette)

”Le projet consiste en la rénovation et la réhabilitation d’un bâtiment de caractère, remarquable d’un point de vue architectural mais laissé jusqu’ici à l’abandon “peut-on lire dans le dossier descriptif du projet. “Le programme complet du projet consiste en la rénovation d’un bâtiment existant comprenant, au rez-de-chaussée, un premier logement composé d’un living, d’une chambre, une salle de bains et un wc, mais aussi un espace petit-déjeuner, un espace restaurant, une cuisine et une réserve. À l’étage : quatre logements (trois d’une chambre et un de deux). À l’extérieur, l’aménagement de terrasses extérieures, l’installation d’un abri préfabriqué en bois dédié au stockage de matériel divers, et l’installation d’un escalier métallique extérieur pour l’accès principal à l’étage sont également prévus dans le projet.”

La toiture rehaussée

Les travaux prévoient la démolition de la toiture du volume principal afin de permettre la rehausse de celle-ci pour l’aménagement correct des chambres de l’étage. “Pour ce volume, le niveau sous corniche existant (de ±3,50 m par rapport au niveau du rez-de-chaussée) est ainsi réhaussé à ± 4,70m. L’inclinaison de la toiture est sensiblement diminuée. Tout comme la toiture existante, la tuile de terre cuite de ton rouge-brun reste le matériau choisi afin de minimiser l’impact architectural et urbanistique des transformations et de maintenir l’intégration du bâtiment à son environnement bâti.”

Un bardage en bois de ton rouge-brun clair sera mis en œuvre offrant au bâtiment une nouvelle image harmonieuse et sobre. “Cette composition est vaguement inspirée de l’habitation voisine du bien concerné où l’ardoise se marie avec la tuile noire de la toiture.”

L’enveloppe thermique du bâtiment sera également rénovée par l’intérieur, “ce qui permet de conserver l’aspect des façades existantes “.

”Les planchers existants sont remplacés par des poutrains-claveaux pour des raisons de stabilité et de résistance au feu du futur bâtiment permettant l’accueil du public. Seule une baie de façade est modifiée en partie arrière, une autre est créée en partie latérale, afin d’optimiser au mieux les apports de lumière et les relations entre les espaces intérieurs et extérieurs.”

Les abords seront adaptés : la terrasse (côté sud-ouest) en contact direct avec l’arrière de l’habitation sera légèrement agrandie et des nouveaux trottoirs seront créés afin de permettre les divers accès nécessaires.

Un attrait touristique avéré

Le projet est destiné à poursuivre une activité touristique déjà en cours sur le site et qui rencontre un succès

avéré. “Cette activité permet de valoriser la région en accueillant un public extérieur qui peut ainsi la découvrir et contribuer, à sa mesure, à son développement économique. Cette activité n’a aucune incidence négative sur son environnement.”

Infos : urba-envir@brugelette.be ou 068/457310