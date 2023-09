La Royale fanfare de Chièvres fête son bicentenaire

"Ses origines sont peu connues mais on retrouve dans les archives de l’État à Mons des documents prouvant son existence, notamment des livres de comptes de 1826", souligne Luc Raulier, l’une des chevilles ouvrières des festivités du bicentenaire. Autre témoin de l’époque, un drapeau en soie datant de 1837 exposé à l’Hôtel de ville.

L’âge d’or

La Royale fanfare connaîtra ses premières heures de gloire dans les années 1900, entre les guerres mondiales, sous la houlette de chefs de musique issus du borinage du temps de la splendeur des charbonnages, dont Léon Fourmy qui officia de 1936 à 1955. Une période durant laquelle la fanfare englobe aussi "La Vaillante", une autre société musicale locale.

"Vient ensuite l’ère chiévroise, a vec Ovide Canseliet qui dirigea la fanfare durant 35 ans. Il la fera évoluer en l’amenant au niveau de la 1re catégorie des tournois de la Fédération Musicale du Hainaut. Il formera de nombreux jeunes, sera à l’origine de l’uniforme mais aussi de la création d’une clique de tambours et trompettes ainsi que d’un groupe de majorettes dirigé par Madame Brotcorne". En 1990, Christian Camart, l’un de ses jeunes élèves diplômé de l’Académie d’Ath, prend la relève et reste au pupitre durant 20 ans, avant de saluer l’arrivée de Philippe Constant, ancien musicien professionnel, qui officiera durant cinq ans. En 2016, après un intérim éclair de Thimothée Yannart, Henri Fontaine, l’actuel directeur musical, accepte de reprendre le poste, œuvrant également dans les fanfares de Ladeuze et Brugelette.

Relever le défi de l’avenir

Si l’on ne trouve pas trace des dirigeants fondateurs, relevons, parmi les présidents, les parlementaires Lepoivre et Criquelion, le bourgmestre Florent Declercq et Georges Leriche. "En 1982, c’est un quatuor de musiciens qui reprend la tête de la société, à savoir Raoul Brotcorne, Jules Gueret, Albert Duvivier et Jean Merlin. Après quelques années, Jean sera élu président, une fonction qu’il occupera durant 30 ans". En 2015, il cède sa place à une jeune musicienne, Sylvie Lemaire.

Comme toute société composée de bénévoles, la vie est faite de hauts et de bas. "Ne nous en cachons pas, malgré nos 200 ans d’existence, l’avenir est incertain. Notre fanfare est confrontée à un manque d’effectif, les musiciens atteints par la limite d’âge n’étant pas remplacés. Notre fanfare se produit encore lors des commémorations patriotiques, donne des concerts lors des kermesses et fancy-fair locales ainsi que lors de la Sainte-Cécile, et ce, grâce à des collaborations entre les différentes fanfares de la ville, plus particulièrement avec Ladeuze. Quant à l’avenir, il dépendra certainement d’un nouveau recrutement ou d’une collaboration plus étroite encore avec une autre société. L’appel est d’ores et déjà lancé, il s’adresse aux jeunes notamment ainsi qu’à tout musicien souhaitant se lancer dans une nouvelle aventure".

Avant de songer à l’avenir, place aux festivités du 200e anniversaire programmées le dimanche 14 octobre dès 16h30 au Moulin de la Hunelle. Au programme: les concerts des royales fanfares de Huissignies et Chièvres, dirigées respectivement par Olivier Jorion et Henri Fontaine, le buffet froid charcuteries du bicentenaire et une animation musicale en soirée. La participation est fixée à 25€/ad pour l’ensemble (15€/-12 ans), l’entrée aux seuls concerts étant de 8€/ad. A réserver avant le 3/10

Infos-Réservations: fanfarechievres200@gmail.com – 0473 529 111 – 0495 304 711