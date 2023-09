Moments de partages entre personnes valides et personnes handicapées durant les 24h d’Ath : "Nous sommes tous égaux sous le même tee-shirt"

Ce week-end se tenaient les 24 h à pied d’Ath. Durant celles-ci, près de 90 personnes étaient mobilisées autour du projet "RotAthlon". Ces dernières ont participé à la course des 6 heures avec l’ambition de partager un moment avec des personnes en situation de handicap. "Certains font de la marche, d’autres de la course à pied", explique Bernard Royen, membre du Rotary. "D’autres encore sont en chaise roulante et doivent donc être poussés grâce à nos “bécassines”. C’est un projet inclusif dans le sens où l’on souhaite réellement transmettre le message que nous sommes égaux sous le même tee-shirt."